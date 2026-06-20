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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ببلاش.. مفاجأة من مونوريل شرق النيل لجماهير مباراة مصر ونيوزيلندا

المنتخب
المنتخب
قسم الخدمات

​في لفتة لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني، أعلنت وزارة النقل عن توفير خدمة نقل جماعي مجانية تماماً لجماهير كرة القدم المصرية عبر "مونوريل شرق النيل"، وذلك لنقل المشجعين المتوجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الملحمة الكروية المرتقبة بين منتخبي مصر ونيوزيلندا.

وسيكون التشغيل المجاني متاحاً في الاتجاهين (من وإلى العاصمة الإدارية) بدءاً من الساعة الثامنة مساءً غدا الأحد وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين التالي.

مونوريل شرق النيل

​تفاصيل الخدمة المجانية ومواعيد الانطلاق

و​وفقاً لبيان وزارة النقل الصادر عنها، فقد تقرر مجانية الرحلات المتجهة إلى العاصمة الإدارية للجماهير المستقلة للمونوريل وفقاً للمحددات التالية:

فترة العمل المجاني: تبدأ الخدمة المجانية من الساعة 8:00 مساءً وتستمر حتى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

خط السير: يربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر (محطة الاستاد) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليوفر تجربة انتقال سريعة وآمنة دون تحميل الجماهير أي أعباء مالية.

Fan Zone النهر الأخضر

منتخب مصر

ويأتي هذا القرار الاستثنائي بهدف نقل مشجعي كرة القدم الراغبين في التوجه إلى منطقة الـ “فان زون” (Fan Zone) بالنهر الأخضر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة أمام نيوزيلندا الساعة الرابعة فجرا.

بالإضافة إلى متابعة المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي بلجيكا وإيران الساعة العاشرة مساء يوم الأحد وكذلك الاستوديو التحليلي للمبارتين.

​دعم زاحف للمنتخب الوطني

​تأتي هذه الخطوة بالتعاون بين وزارة النقل والجهات المعنية بهدف تحفيز الجماهير المصرية على التواجد بكثافة في المدرجات لدعم "الفراعنة" في مشوارهم الهام، وتوفير البديل الآمن والسريع لوسائل النقل الخاصة، بما يضمن سيولة مرورية على الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية بالتزامن مع توقيت المباراة.

و​تنطلق المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وإسعاد الملايين في هذه المواجهة القوية.

أهم مشروعات الجر الكهربائي الحديثة

ويُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات الجر الكهربائي الحديثة التي دخلت الخدمة لتشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام بمصر. 

المونوريل

ويربط المشروع مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول يتجاوز 56 كم، ليسهم في اختصار زمن الرحلات وتقديم خدمة تنقل ذكية وآمنة تليق بجمهور المشجعين ورواد العاصمة الإدارية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع النقل السككي أن الهيئة القومية للأنفاق، بالتنسيق مع الشركة المشغلة للمونوريل، قد وضعت خطة تشغيلية مكثفة لاستيعاب التدفقات الجماهيرية المتوقعة خلال تلك الفترة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان وجداول التقاطر السريعة لضمان راحة الركاب ذهاباً وإياباً.

المنتخب مصر ونيوزيلندا العاصمة الجديدة مونوريل شرق النيل وزارة النقل

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