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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تصل 14 ألف جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

المرتبات
المرتبات
قسم الخدمات

​تتجه أنظار ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نحو موعد صرف رواتب شهر يوليو، والذي يشهد تطبيق حزمة من الزيادات المالية الجديدة تزامناً مع بداية العام المالي الجديد. 

وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل.  

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف رواتب شهر يوليو لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم مبكراً:  

و​من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة يوم 21 أو 22 يوليو، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، بينما ​سيستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية.  

و​ستكون المرتبات متاحة في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع مناشدة العاملين بعدم التزاحم على الماكينات.

زيادة المرتبات والمعاشات2026

تفاصيل حزمة الزيادات الجديدة

وأوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن الزيادات الجديدة تأتي ضمن موازنة النمو والاستقرار، وتتضمن المكونات التالية:  

​الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري ليصبح 7,000 جنيه شهرياً.

​زيادة مقطوعة: تقرر إقرار زيادة ثابتة بقيمة 1,100 جنيه كحد أدنى لأدنى الدرجات الوظيفية، وتصل إلى 1,600 جنيه للدرجات العليا.

​العلاوة الدورية: تم إقرار علاوة بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى يبلغ 150 جنيهاً شهرياً.

​الحافز الإضافي: تشمل الحزمة زيادة تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لكل العاملين بالدولة.

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

جدول أجور شهر يوليو بعد تطبيق الزيادة

وبحسب البيانات الصادرة، جاء جدول المرتبات الجديد للدرجات الوظيفية المختلفة كالتالي:  

الدرجةجدول المرتبات الجديد
الدرجة الممتازة 13,800 جنيه
الدرجة العالية (أو ما يعادلها) 11,800 جنيه
درجة مدير عام (أو ما يعادلها) 10,300 جنيه
الدرجة الأولى (أو ما يعادلها) 9,800 جنيه
الدرجة الثانية 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية) 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 7,100 جنيه
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 7,100 جنيه

موعد صرف معاشات شهر يوليو

وفيما يخص أصحاب المعاشات، فقد تقرر صرف معاشات شهر يوليو بدءاً من يوم 1 يوليو، كما هو المعتاد في بداية كل شهر.  

زيادة المرتبات

و​يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، بالإضافة إلى منافذ فوري وكروت ميزة.

822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة

وكان أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن تخصيص  ٨٢٢,٨ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.

وأوضح وزير المالية خلال إقرار قانون موازنة العام المالي الجديد، أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٨٣٦,٨ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٣٪؜ مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف وزير المالية تم تخصيص ١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

زيادة المرتبات2026

وكشف وزير المالية عن  تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

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