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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سافر واتفسح.. مواعيد قطارات النوم والمكيفة إلى مرسى مطروح

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

بالتزامن مع بدء فصل الصيف والإقبال المتزايد من المواطنين على الشواطئ، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات النوم والقطارات المكيفة على خط (القاهرة / مرسى مطروح) والعكس، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لموسم الصيف الحالي واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح، ووفقاً لما أظهرته الجداول الرسمية للرحلات والمعلنة من الهيئة.

و​تأتي هذه الخطوة لتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة تدعم حركة السياحة الداخلية وتسهل سفر العائلات والشباب إلى الوجهات الساحلية.

مواعيد القطارت

​خريطة الرحلات من القاهرة إلى مرسى مطروح

​وفرت الهيئة مجموعة متنوعة من القطارات المجهزة لتلبية احتياجات المسافرين المختلفة، حيث تنطلق الرحلات من العاصمة وتمر بمحطات رئيسية مثل بنها، طنطا، دمنهور، محرم بك، مطار برج العرب، برج العرب، الحمام، العلمين، وسيدي عبدالرحمن، وصولاً إلى محطة مرسى مطروح.
​وتشمل المواعيد والخدمات المتاحة ما يلي:

​قطار 1933 / 1934 (ثالثة مكيفة): يبدأ تشغيله اعتباراً من 1 يونيو، حيث ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 11:15 مساءً ليصل إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي.

قطار 772 / 773 (نوم - مكيف): ينطلق اعتباراً من 2 يونيو في تمام الساعة 10:05 مساءً ويصل في تمام الساعة 5:40 صباحاً.

​قطار 939 / 940 (ثالثة مكيفة): يبدأ تشغيله اعتباراً من 11 يوليو، لينطلق في رحلة صباحية مميزة تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً وتصل إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 1:35 ظهراً.

قطارت السكة الحديد

​رحلات العودة: من شواطئ مطروح إلى العاصمة

​أما بالنسبة لرحلات الإياب التي تنطلق من محطة مرسى مطروح متجهة إلى القاهرة، فقد تم تنظيمها لتغطية مختلف الأوقات على النحو التالي:

​قطار 1935 / 1936 (ثالثة مكيفة): ينطلق اعتباراً من 2 يونيو في تمام الساعة 1:40 ظهراً ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:55 مساءً.

​قطار 774 / 775 (نوم - مكيف): يبدأ تشغيله اعتباراً من 3 يونيو، حيث يغادر مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل العاصمة في تمام الساعة 5:35 صباحاً.

​قطار 943 / 944 (ثالثة مكيفة): ينطلق اعتباراً من 11 يوليو في تمام الساعة 10:00 مساءً ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 4:15 صباحاً.

​تنظيم وتنسيق أيام التشغيل لقطارات النوم

و​وفقاً للتفاصيل المعلنة، فقد حددت الهيئة أياماً معينة لدرجات قطارات النوم (نوم + ثانية مكيفة) وقطارات الدرجات الأخرى (أولى + ثانية مكيفة) لضمان تلبية الطلب المتزايد:

مواعيد قطارت السكة الحديد خلال فترة حظر التجول

​طريق (القاهرة / مرسى مطروح) - قطار 772 / 773:

  • ​يتم تشغيل درجات (نوم + ثانية مكيفة) أيام: السبت، الإثنين، والأربعاء.
  • ​يتم تشغيل درجات (أولى + ثانية مكيفة) أيام: الأحد، الثلاثاء، والخميس.

​طريق (مرسى مطروح / القاهرة) - قطار 774 / 775:

  • ​يتم تشغيل درجات (نوم + ثانية مكيفة) أيام: الأحد، الثلاثاء، والخميس.
  • ​يتم تشغيل درجات (أولى + ثانية مكيفة) أيام: الإثنين، الأربعاء، والجمعة.
قطارات السكة الحديد

و​تؤكد هذه الاستعدادات حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل الخدمات لركابها وتوفير خيارات مرنة ومريحة تناسب كافة فئات المصطافين طوال الموسم الصيفي.

السكة الحديد قطارات النوم قطارات مكيفة مرسى مطروح قطارات مطروح الصيف

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