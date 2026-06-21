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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أنت مش متهم.. تتصرف ازاي عند اكتشاف خط محمول باسمك بدون علمك؟

تليفون
تليفون
قسم الخدمات

​في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وسعي الدولة نحو الرقمنة، تظهر على السطح ثغرات يستغلها بعض ضعاف النفوس؛ ومؤخرًا، تزايدت تساؤلات المواطنين وقلقهم حول قضية حساسة: “ماذا لو تم تسجيل خط محمول باسمي دون علمي؟ وهل يضعني ذلك تحت طائلة القانون؟”.

​الموقف القانوني: لست مدانًا حتى تثبت الحقيقة

و​وفقًا للإرشادات التوعوية الصادرة في هذا الشأن، فإن تسجيل خط هاتف باسم شخص دون علمه لا يعني بالضرورة إدانته في أي جرم قد يُرتكب باستخدام هذا الخط.

ضبط 5 آلاف خط محمول - ارشيفيه

​ومع ذلك، يوضح الخبراء القانونيون أن صاحب الخط المسجل باسمه قد يصبح "مشتبهًا به" بشكل تلقائي بمجرد تتبع الخط في أي قضايا، ويبقى هذا الاشتباه قائمًا لحين إثبات عدم صلته بالخط وبمن يستخدمه. 

وهنا يأتي دور شركات الاتصالات الأربعة الكبرى في مصر (أورانج، اتصالات، وي، وفودافون)؛ حيث تُعد مستندات هذه الشركات، وعقود البيع، وبصمات التوقيع، من الأدلة الرقمية الحاسمة التي تساعد الجهات القضائية في إثبات الحقيقة وتبرئة الضحية.

​السيناريو الأخطر: الجرائم والأعمال غير القانونية

و​تكمن الخطورة الكبرى في هذه الظاهرة عندما تُستغل تلك الخطوط المجهولة في:

  • ​أعمال النصب والاحتيال الإلكتروني.
  • ​جرائم الابتزاز والتهديد.
  • ​العمليات غير القانونية أو الأنشطة التي تمس الأمن العام.

و​في هذه الحالات، تتبع الجهات الأمنية الرقم للوصول إلى الجاني، ليجد المواطن "حسن النية" نفسه في مواجهة استدعاءات قانونية بسبب خط لا يعلم عنه شيئًا.

ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA

​دليل خطوة بخطوة: كيف تحمي نفسك وتلغي الخطوط المجهولة؟

و​إذا ساورك الشك، أو أردت الاطمئنان، حددت الجهات المعنية خطوات حاسمة للتعامل الفوري:

1. الفحص والكشف تحميل تطبيق "My NTRA" (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) والدخول على خدمة "أرقامي" بمعلومات بطاقة الرقم القومي لمعرفة كافة الخطوط المسجلة باسمك في جميع الشركات.

2. الإبلاغ الفوري في حال اكتشاف أي خط غريب لا تخصك، توجه فورًا إلى فرع شركة الاتصالات التابع لها الخط.

3. إلغاء الخط تقديم طلب رسمي لإلغاء الخط ووقف تشغيله فورًا وسحب ملكيته لحماية نفسك من أي مسؤولية قانونية مستقبلية.

واقعة “طالب الشرقية” 

وكانت تصدرت واقعة “طالب الشرقية” اهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط اسم شاب في قضية تتعلق بتهريب مواد مخدرة، عقب تسجيل خط هاتف محمول باسمه واستخدامه لاحقًا في أنشطة مرتبطة بالقضية. 

أجهزة التليفون المحمول

وأثارت واقعة طالب الشرقية، حالة من القلق بين المواطنين بشأن إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل خطوط هاتف محمول دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات قانونية أو أمنية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول آليات تسجيل الخطوط الهاتفية وطرق حماية المواطنين من استغلال بياناتهم.

خط تليفون خطوط المحمول استعلام الخط تنظيم الاتصالات طالب الشرقية

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