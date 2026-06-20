قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة
تونس واليابان تخوضان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم
وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات
بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام
طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة
بريطانيا تواجه تحديا جديدا في خططها لتطوير البنية التحتية الرقمية
حفل نجوم التسعينات أولى مفاجآت المسرح الروماني بالساحل الشمالي
مستشار خامنئي: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا
الليلة.. موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

«الإشارة مش خضرا»| موقف قانون المرور بعد حادث سائقي الموتسيكلات.. مين الغلطان؟

البايكرز
البايكرز
قسم الخدمات

​أثارت حادثة الوفاة المفجعة للشابين "خالد وأنس"، المعروفين عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ "البيكرز" (Bikers)، حالة عارمة من الحزن والغضب خلال الأيام الماضية. 

ومع تصاعد التفاعل مع القضية، برزت على الساحة "نغمة تبريرية" من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تحاول إعفاء قائد السيارة المتسبب في الحادث من المسؤولية، مستندين إلى حجة مفادها: "السائق لم يخطئ لأنه قام بتشغيل إشارة الانعطاف (الانتظار أو اليمين) قبل التحرك".

الداخلية

​لكن نظرة واحدة على نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تكشف أن هذا التبرير لا سند له من القانون، وأن عدم الإلمام بالثقافة المرورية هي "القاتل الصامت" الذي يدفع ثمنه الأبرياء يومياً. 

فحسب القانون والذي كان واضحا وحاسما، فأن الأولوية دائماً لصاحب الحارة المرورية الأصلية، والمسؤولية الكاملة تقع على من يغير مساره.

​القانون لا يحمي «المناورات المفاجئة»

و​وفقاً لـ قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فإن استخدام إشارات الاتجاه (الغمّاز) لا يعني بأي حال من الأحوال "تصريحاً بالمرور" أو امتلاكاً للطريق، بل هو مجرد "إعلان عن النية" يتطلب موافقة أمنية وواقعية من حركة السير المحيطة.

​وتأتي المادة (26) من اللائحة التنفيذية لتضع شروطاً صارمة على أي قائد مركبة يرغب في تغيير اتجاهه، أو الانتقال من حارة إلى أخرى، أو الدوران؛ حيث تلزمه بـ:

  1. التأكد التام من إمكانية إجراء هذه المناورة دون تعريض نفسه أو غيره للخطر.
  2. وضع أوضاع باقي مستعملي الطريق، واتجاهاتهم، وسرعاتهم في الاعتبار قبل أي تحرك.
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
  1. الإعلان عن النية بوضوح وقبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية، مع استمرار عمل الإشارة حتى اكتمال التحرك.

​كما تعزز المادة (28) هذا المبدأ بفرض "التحوط التام" وترك المركبات المقابلة أو المجاورة تمر أولاً بغير إعاقة.

​تفنيد المغالطة: الإشارة تنبيه وليست «أولوية»

و​من واقع القراءة القانونية للمواد (25، 26، 27، 28) من قانون المرور، يمكننا تلخيص الحقيقة الغائبة عن الكثيرين في نقاط محددة:

الإشارة تنبيه وليست أمر: إعطاء إشارة للانعطاف لا يعطيك الأسبقية؛ هي مجرد إخطار للسيارات المحيطة بـ "نيتك"، ولا تمنحك الحق في قطع الطريق أو إجبار الآخرين على التوقف المفاجئ.

مسؤولية خلو المسار: القانون يلزمك قبل تحريك مقود السيارة أن تتأكد بنفسك من أن الحارة المرورية التي تنوي الانتقال إليها خالية تماماً، وأن حركتك لن تجبر القادمين فيها على تغيير سرعتهم أو مسارهم بصورة مفاجئة.

وزارة الداخلية : استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

المخطئ في لغة القانون: إذا قام سائق بتغيير مساره وصدم مركبة أخرى تسير في حارتها بانتظام، فإن المسؤولية الجنائية والمدنية تقع كاملاً على السائق المناور؛ لأنه اقتحم مساراً ليس مساره قبل التأكد من أمان الطريق.

دراجات حادث الدراجات البيكرز موتسيكل قانون المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة 13 على الأقل.. مجهولون يطلقون النار على حشد من الناس بشيكاغو

كارول نافروتسكي

تصاعد التوتر بين بولندا وأوكرانيا بعد سحب وسام النسر الأبيض من زيلينسكي

السفير الاسرائيلي لدى واشنطن

السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة : حزب الله أطلق 147 صاروخًا في 24 ساعة

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد