تصادم مروع واشتعال دراجتين في الإسكندرية .. ماذا حدث لـ البايكرز؟ | شاهد

لقي اثنان من مشاهير قائدي الدراجات النارية “البايكرز ” في مصر مصرعهما إثر حادث تصادم مروع وقع على الطريق الدولي بمحافظة الإسكندرية، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بأحدهما أثناء تغيير اتجاهها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على دراجته واصطدامه بزميله، قبل أن تشتعل النيران في الدراجتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث لـ “البايكرز” ، حيث أظهر سيارة ملاكي تغير اتجاهها بصورة مفاجئة أثناء سير الدراجات النارية، لتصطدم بأحد قائديها بقوة، وهو ما تسبب في فقدانه السيطرة على دراجته واصطدامه بزميله في مشهد مأساوي انتهى باشتعال النيران في الدراجتين.

وأسفر الحادث عن وفاة الشابين خالد فاروق وأنس علي، وهما من الأسماء المعروفة بين مجتمع قائدي الدراجات النارية "البايكرز" في مصر ومحبي الرحلات على الطرق، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أصدقائهما ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نعوهما بكلمات مؤثرة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحوادث على الطرق.

البايكرز