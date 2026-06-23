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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات استخراج تقرير الائتمان iScore من منصة مصر الرقمية

الائتمان
الائتمان
قسم الخدمات

​في إطار السعي المستمر لتسهيل الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أتاحت منصة مصر الرقمية خدمة استخراج تقرير التقييم الائتماني (iScore) إلكترونياً وبخطوات ميسرة. 

​أولاً: خطوات الحصول على تقرير الـ iScore من منصة مصر الرقمية

و​يمكن للمواطنين الآن الحصول على التقرير مباشرة وبشكل رقمي من خلال اتباع الخطوات الخمس التالية:

  1. ​الدخول إلى المنصة: يبدأ العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.
  2. ​اختيار الخدمة: الانتقال إلى قسم الخدمات واختيار خدمة "الاستعلام الائتماني".
  3. ​إدخال البيانات: كتابة وملء كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالعميل بدقة.
  4. ​سداد الرسوم: دفع الرسوم المقررة للخدمة عبر وسائل السداد الإلكتروني المتاحة.
  5. ​تحميل التقرير: بمجرد نجاح عملية السداد، يمكن تحميل التقرير مباشرة بصيغة PDF على الهاتف أو الكمبيوتر.

​ثانياً: ما هو تقرير الـ iScore وماذا يحتوي؟

و​الـ iScore هو تقرير التقييم الائتماني الذي يوضح مدى التزام العميل بسداد القروض والبطاقات الائتمانية والتمويلات المختلفة التي حصل عليها من قبل. 

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وتتراوح درجة التقييم فيه بين 300 كحد أدنى و850 كحد أقصى، حيث تعمل الدرجة المرتفعة على زيادة فرص الحصول على القروض والتقسيط بشروط أفضل.

​ويشتمل التقرير عند استخراجه على تفاصيل مالية هامة تشمل:

  • ​القروض الحالية والسابقة التي حصل عليها المواطن.
  • ​بطاقات الائتمان المسجلة باسمه وحدودها المالية المتاحة.
  • ​سجل السداد الكامل ومدى انتظام العميل في دفع المستحقات.
  • ​المديونيات المتأخرة والتعثرات المالية إن وجدت.
  • ​عدد مرات الاستعلام التي أجرتها الجهات المالية عن ملف العميل الائتماني.
  • ​التمويلات والتسهيلات المختلفة المسجلة رسمياً باسم العميل.
التسهيلات الائتمانية

​ثالثاً: العوامل المؤثرة في درجة التقييم الائتماني

و​يتأثر تقييم المواطن صعوداً وهبوطاً بناءً على سلوكه المالي:

​العوامل التي ترفع درجة التقييم: الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، استخدام البطاقات الائتمانية بشكل معتدل، خلو السجل تماماً من أي تأخيرات أو تعثرات، والاحتفاظ بسجل ائتماني جيد ومنتظم لفترات طويلة.

​العوامل التي تخفض درجة التقييم: التأخير في سداد الأقساط المستحقة، تراكم المديونيات دون تسوية، تجاوز الحدود الائتمانية المسموح بها للبطاقات، وتقديم طلبات للحصول على عدة قروض متتالية خلال فترة زمنية قصيرة.

​رابعاً: استخدامات التقرير وتوضيح هام للمواطنين

و​يُستخدم هذا التقرير كوثيقة أساسية عند التقديم على عدة خدمات يومية مثل: بطاقات الائتمان، الشراء بالتقسيط، التمويل العقاري، بالإضافة إلى قروض السيارات والقروض الشخصية.

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ويجب على المواطنين معرفة أن شركة iScore لا تمنح القروض ولا ترفضها، بل يقتصر دورها فقط على تقديم التقرير الائتماني الموضح لسلوك العميل المالي. 

أما قرار الموافقة على القرض أو رفضه فهو قرار يعود بالكامل للبنك أو شركة التمويل المعنية بناءً على دراستها للتقرير، وينصح الخبراء دائماً بأن الانتظام في السداد أفضل وأسرع طريقة لتحسين التقييم الائتماني مع مرور الوقت.

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