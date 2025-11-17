قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

على هامش فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذى افتتحه الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iscore، فى إطار جهود الدولة للتوسع فى الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالى.

وتسهم هذه الخدمة فى تمكين المواطنين من الوصول الفورى والآمن إلى بياناتهم الائتمانية من خلال منصة رقمية موثوقة، بما يدعم الوعى المالى ويسهم فى تحسين إدارة الالتزامات بصورة أفضل.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الحصول على تقرير ائتمانى رقمى يشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية والدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية، مع إمكانية متابعة الأداء الائتمانى ومراجعة البيانات بدقة عبر المنصة.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استيفاء خطوات التحقق للحصول على التقرير بشكل فورى، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو الشركات، بما يدعم تحسين الوصول للخدمات المالية.

 وتأتى هذه الخدمة ضمن خطة الحكومة لدمج الخدمات المالية داخل المنظومة الرقمية الوطنية، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل.

وتمثل هذه الخدمة إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الحكومية الرقمية التي تجاوزت 200 خدمة، وجارى العمل على التوسع في تقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين خلال الفترة المقبلة

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

