قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

​وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد أمس، على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (من المنزل) يوم الأحد من كل أسبوع للموظفين ببعض الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي تسمح طبيعة عملها بذلك، وذلك طوال شهر يوليو 2026.

و​يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنظيم بيئة العمل، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمواصلات، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بمقار الجهات الحكومية خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في الأحمال الكهربائية.

​وأشار المجلس إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة عبر المنظومات الرقمية الحديثة، وبين تفعيل آليات التحول الرقمي وإدارة العمل الحديثة التي أثبتت فاعليتها في الفترات السابقة.

​ومن المقرر أن تصدر الوزارات والجهات المعنية كلٌّ في نطاقه، الجداول والضوابط المنظمة لتحديد الفئات والموظفين المستهدفين بالقرار، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات الجماهيرية المباشرة المقدمة للمواطنين طوال فترة تطبيق القرار.

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

​​كشفت الحكومة عن التفاصيل الرسمية لحزمة زيادة المرتبات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، والتي يبدأ تطبيقها رسميًا مع راتب شهر يوليو 2026.

و​تأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين الأجور وتقديم حوافز استثنائية للفئات الأكثر تأثيرًا في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين.

​تفاصيل العلاوات الدورية والخاصة (يوليو 2026)

و​شملت القرارات الجديدة مساواة عادلة بين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له من خلال الآتي:

​المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

​غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

​الحافز الإضافي: تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

​المعلمون والإدارة المدرسية.. نصيب الأسد من الدعم

و​التزاماً بتطوير المنظومة التعليمية ودعم القائمين عليها، أقرت الحكومة حوافز خاصة بقطاع التعليم يبدأ تطبيق بعضها مع انطلاق العام الدراسي الجديد:

​حافز التدريس الإضافي: منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

​حافز التميز الإداري: صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهرياً للإدارة المدرسية المتميزة، لضمان رفع كفاءة وإدارة المؤسسات التعليمية.

​القطاع الطبي.. زيادات إضافية ورفع فئات النوبتجيات

و​لم يغب القطاع الطبي عن المشهد؛ حيث حظي الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بالصحة بتقدير مالي مباشر تجسد في:

​الزيادة المباشرة: إقرار زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

​نوبتجيات السهر والمبيت: رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت للكوادر الطبية بنسبة 25%، تقديراً لجهودهم المستمرة على مدار الساعة.