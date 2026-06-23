بالرابط والسن.. خطوات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والابتدائي بالأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بناءً على توجيهات الشيخ أيمن عبدالغني القائم بعمل وكيل الأزهر ، أن والدكتور أحمد الشرقاوي القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026/2027م.

وتحددت فترة التقديم لتنطلق اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو 2026م وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026م، وذلك من خلال بوابة التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف.

قواعد السن والقبول (شروط السن في أول أكتوبر 2026)

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط السن للمتقدمين في مختلف المراحل على النحو التالي:

المستوى الأول لرياض الأطفال:

الحد الأدنى: 4 سنوات.

4 سنوات. الحد الأقصى: 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.

الصف الأول الابتدائي:

الحد الأدنى: 6 سنوات.

6 سنوات. الحد الأقصى: 9 سنوات.

وبالنسبة للأطفال المقيدون بالفعل في المستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الدراسي المنقضي، سيتم نقلهم مباشرة إلى الصف الأول الابتدائي دون الحاجة لتقديم طلب إلكتروني جديد، ويكتفى فقط باستيفاء المستندات الورقية المطلوبة.

تنبيهات وإرشادات هامة لأولياء الأمور

وشدد قطاع المعاهد، على ضرورة مراعاة الدقة التامة عند تسجيل البيانات إلكترونيًا، موضحًا عدة نقاط أساسية:

مسؤولية البيانات: تقع المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة على عاتق ولي الأمر.

نوع المعهد: يجب على ولي الأمر تحديد نوع المعهد بدقة عند التقديم (عادي – نموذجي – خاص). مع العلم أن التقديم بالمعاهد النموذجية يبدأ من المستوى الأول لرياض الأطفال فقط، بينما يجوز التقدم المباشر للصف الأول الابتدائي بالمعاهد العادية في حال توافر أماكن شاغرة.

طريقة كتابة الاسم: يشترط كتابة اسم الطفل باللغة العربية كاملاً، دون الاستعانة بأي أرقام، رموز، أو حروف أجنبية.

المتابعة المستمرة: أكد القطاع على أهمية متابعة موقع التنسيق بصفة دورية لمعرفة النتائج فور ظهورها واستكمال المستندات في المواعيد المقررة.

رابط التقديم الرسمي

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية ، أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل أبنائهم للاستفادة من المنظومة الرقمية التي يتيحها الأزهر الشريف لتيسير إجراءات القبول، ويمكن التقدم والاطلاع على كافة التفاصيل عبر الرابط المباشر التالي: بوابة التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف: azhar.gov.eg/tnsek

توزيع المصاحف في محافظة قنا

واصل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، الأحد، تنفيذ خطة توزيع المصاحف على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم (الكتاتيب) الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف بمحافظة قنا، في ثاني أيام الخطة التي تنفذ برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدعم الكتاتيب وتعزيز رسالتها في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الأزهر للأنشطة الصيفية التي تشهد إقبالا متزايدا من الأطفال والنشء على حلقات التحفيظ والمقارئ القرآنية، حيث تستهدف الخطة توزيع آلاف المصاحف على الكتاتيب بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير احتياجات الدارسين وحلقات التحفيظ من المصاحف.