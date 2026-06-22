خلال مبادرة توزيع المصاحف.. رئيس المعاهد الأزهرية يقبل رأس طفل من حفظة القرآن في قنا

واصل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، الأحد، تنفيذ خطة توزيع المصاحف على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم (الكتاتيب) الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف بمحافظة قنا، في ثاني أيام الخطة التي تنفذ برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدعم الكتاتيب وتعزيز رسالتها في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الأزهر للأنشطة الصيفية التي تشهد إقبالا متزايدا من الأطفال والنشء على حلقات التحفيظ والمقارئ القرآنية، حيث تستهدف الخطة توزيع آلاف المصاحف على الكتاتيب بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير احتياجات الدارسين وحلقات التحفيظ من المصاحف.

توزيع المصاحف في محافظة قنا

وشهد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال توزيع المصاحف بمحافظة قنا، يرافقه فضيلة الشيخ زين العابدين علي عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ محمود السمان، عضو الادراة العامه للكمبيوتر التعليمي، حيث تابعوا إجراءات التسليم والتوزيع على الكتاتيب، والتأكد من انتظام العمل ووصول المصاحف إلى الجهات المستهدفة وفقا للضوابط المعتمدة.

وأكد فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الخطة تعكس اهتمام الأزهر الشريف بدعم مكاتب التحفيظ التابعة له في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الأنشطة الصيفية تمثل فرصة مهمة لاستثمار أوقات الطلاب في حفظ كتاب الله تعالى وتعلم أحكامه وآدابه، إلى جانب تنمية الوعي الديني والقيمي لديهم، وقطاع المعاهد يحرص على توفير مختلف أوجه الدعم للكتاتيب بما يمكنها من أداء رسالتها التعليمية والتربوية على الوجه الأمثل.

وكانت الخطة قد انطلقت أمس من محافظة الأقصر، فيما تتواصل غدا بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، تمهيدا لاستكمال التوزيع بباقي المحافظات، ضمن برنامج متكامل يستهدف دعم مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.