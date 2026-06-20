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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد يتابع انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية من قنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يواصل متابعة انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية من قنا
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يواصل متابعة انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية من قنا
إيمان طلعت

واصل الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث تفقد اليوم لجان معهدي قنا ونقادة بمحافظة قنا؛ للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ميدانيا، وبإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

امتحانات الثانوية الأزهرية 

وخلال الزيارة، تابع رئيس القطاع أداء طلاب القسم العلمي لامتحان مادة الكيمياء، واطمأن على وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج المقررة، كما استمع إلى آراء عدد من الطلاب بشأن مستوى الامتحان، وتابع انتظام أعمال الملاحظة والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال تفقده اللجان، تابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انتظام أعمال الملاحظين، واطلع على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل والإجراءات المتبعة داخل اللجان، ومدى توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام، مشيرا إلى أن نجاح الامتحانات يعتمد على تكامل الجهود والتزام جميع المشاركين بأداء مسؤولياتهم، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما دعا رئيس قطاع المعاهد الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والتركيز خلال الفترة المتبقية من الامتحانات، واستثمار الوقت بصورة جيدة في المراجعة والاستعداد للمواد المتبقية، وعدم الانشغال بأي أمور قد تؤثر على تركيزهم، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج مشرفة تعكس صورة مشرفة عن ابناء الأزهر الشريف، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية استمرار المتابعة الميدانية للجان الامتحانات بمختلف المحافظات؛ لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مصلحة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية شيخ الأزهر

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