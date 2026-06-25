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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قطع المياه عن مناطق حيوية بالقاهرة 8 ساعات اليوم .. تفاصيل

قطع المياه
قطع المياه
قسم الخدمات

​أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع الخدمة عن عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، لمدة 8 ساعات متواصلة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، وحتى الساعة السابعة صباح غدا الجمعة الموافق 26 يونيو 2026.

​المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

​وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل المناطق والشوارع التالية:

قطع المياه
  • حدائق القبة: شوارع (الخليج المصري، شارع 10، سكة الوايلي، تقسيم الرقابة، وأرض الجمعية).
  • الزاوية الحمراء: شارع الشركات ومتفرعاته.
  • الأميرية: منطقة الأميرية البلد.

​أسباب الانقطاع

​وأرجعت الشركة سبب تحويل الخدمة والانقطاع المؤقت إلى أعمال صيانة طارئة، حيث سيتم إجراء لحامات وإصلاحات عاجلة بخط مياه قطر 1000 مم في محطة مياه الأميرية وشارع المستجد، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة الشبكة وضمان استدامة الخدمة.

​تنويه للمواطنين وسيارات مجانية للدعم

​وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات في المناطق السابقة، تدبير احتياجاتهم ومخزونهم من المياه خلال فترة الانقطاع وحتى عودة الخدمة بانتظام.

استمرار أعمال شفط وكسح المياه بنقطة اسعاف طريق بورسعيد دمياط السريع

​وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بمياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا على المناطق المتأثرة. وفي حال طلبها أو الاستفسار، يرجى التواصل عبر الخط الساخن 125 أو إرسال رسالة عبر خدمة الواتس آب على رقم 01006665125.

التعاقد على عدادات الوحدات غير المنزلية

وكان نشر المركز الإعلامي للشركة القابضة فيديو توعويًا جديدًا ضمن حملة «خلي بالك»، بهدف تعريف أصحاب المحال التجارية والوحدات غير المنزلية بالمستندات المطلوبة للتعاقد على عدادات المياه، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة.

وأوضح الفيديو أهمية استكمال المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب التعاقد، حيث يتعين على أصحاب الوحدات غير المنزلية تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، فيما يلتزم أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم، بتقديم البطاقة الضريبية ضمن مستندات التعاقد.

وأكدت الشركة القابضة أن استيفاء المستندات المطلوبة يسهم في تسريع إجراءات التعاقد وتقديم الخدمة بصورة أكثر كفاءة، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين، في إطار توجه الشركة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء.

قطع المياه

وأشارت الشركة إلى أن حملة «خلي بالك» تأتي ضمن سلسلة من الرسائل التوعوية التي تستهدف رفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بالإجراءات والخدمات المختلفة المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تحسين التواصل مع العملاء.

وأكدت الشركة القابضة استمرار جهودها في نشر المحتوى التوعوي عبر منصاتها الرسمية، انطلاقًا من رسالتها الهادفة إلى تقديم «خدمة أفضل... وحياة أفضل» لجميع المواطنين.

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