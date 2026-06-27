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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يضع أولى لبنات مشروع تشابي ألونسو بضم جرانيت تشاكا

تشاكا
تشاكا
إسلام مقلد

حسم نادي تشيلسي أولى صفقاته الصيفية قبل تولي الإسباني تشابي ألونسو القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي يوم الأول من يوليو المقبل، بعدما توصل لاتفاق شفهي مع لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا، تمهيدًا لضمه من نادي سندرلاند خلال فترة الانتقالات المقبلة.

اتفاق شخصي مع تشاكا والمفاوضات مستمرة مع سندرلاند

وكشفت شبكة "سكاي ألمانيا" أن إدارة تشيلسي نجحت في التوصل لاتفاق مع تشاكا بشأن الشروط الشخصية، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع سندرلاند لإتمام الصفقة رسميًا، خاصة أن اللاعب السويسري مرتبط بعقد مع ناديه الحالي يمتد حتى عام 2028.

ويأتي تحرك البلوز في إطار خطة إعادة بناء الفريق بعد موسم صعب شهد تراجعًا في النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث ترى الإدارة أن التعاقد مع لاعب صاحب خبرة كبيرة يمثل خطوة مهمة لاستعادة التوازن داخل غرفة الملابس.

تشابي ألونسو يطلب لم شمله مع قائده السابق

ويُعد تشاكا أحد الأسماء التي طلبها تشابي ألونسو، بعدما سبق له العمل معه خلال فترة توليه تدريب باير ليفركوزن، حيث كان اللاعب السويسري أحد العناصر الأساسية في الفريق الذي توج بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا موسم 2023-2024.

ويرغب المدرب الإسباني في الاستفادة من خبرات تشاكا القيادية وقدرته على التحكم في وسط الملعب، خاصة مع حاجة تشيلسي إلى لاعب يمتلك شخصية قوية وخبرة في المنافسات الكبرى.

خبرة الدوري الإنجليزي تمنح تشاكا الأفضلية

ويمتلك جرانيت تشاكا خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له اللعب بقميص أرسنال، قبل الانتقال إلى سندرلاند الذي ساهم معه في تحقيق صعود تاريخي إلى الدوري الأوروبي.

وترى إدارة تشيلسي أن اللاعب السويسري سيكون إضافة قوية لخط الوسط، في ظل افتقاد الفريق خلال الفترة الماضية لعنصر القيادة والخبرة داخل الملعب.

تغييرات واسعة في قائمة تشيلسي

وتزامن تحرك تشيلسي لضم تشاكا مع تغييرات متوقعة في قائمة الفريق، بعدما سمح النادي بانتقال مارك كوكوريلا إلى ريال مدريد، وسط ارتباط اسم إنزو فرنانديز بالرحيل إلى النادي الملكي.

كما يخطط البلوز لتعزيز صفوفه بضم فالنتين باركو من ستراسبورج، ضمن مشروع إعادة الهيكلة الذي يستهدف إعادة الفريق للمنافسة على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة تشيلسي هو إقناع سندرلاند بالتخلي عن قائده، خاصة أن تشاكا يشارك حاليًا مع المنتخب السويسري في كأس العالم 2026، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة تحت قيادة تشابي ألونسو في الموسم المقبل.

نادي تشيلسي تشابي ألونسو جرانيت تشاكا سندرلاند

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