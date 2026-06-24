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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يستعد لفتح مفاوضات لضم المدافع الفرنسي ماكسنس لاكروا من كريستال بالاس

تشيلسي يستعد لفتح مفاوضات لضم المدافع الفرنسي ماكسنس لاكروا من كريستال بالاس
تشيلسي يستعد لفتح مفاوضات لضم المدافع الفرنسي ماكسنس لاكروا من كريستال بالاس
أ ش أ

أفادت شبكة "توك سبورت" البريطانية بأن نادي تشيلسي يستعد لبدء مفاوضات رسمية مع كريستال بالاس من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي ماكسنس لاكروا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد المدافع، البالغ من العمر 26 عاماً، أحد أبرز الأهداف الدفاعية للنادي اللندني، وقد يصبح أول صفقة يبرمها تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو.

ويشارك لاكروا حالياً مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خاض منذ انضمامه إلى كريستال بالاس قادماً من فولفسبورج الألماني عام 2024 ما مجموعه 98 مباراة في مختلف المسابقات.

وساهم المدافع الفرنسي القوي في تتويج كريستال بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية للموسم في البطولة الأوروبية.

ويبحث تشيلسي عن قلب دفاع أساسي يتمتع بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية لمساندة ليفي كولويل، الذي غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وفي ظل حاجة كريستال بالاس إلى بيع بعض اللاعبين لتحسين أوضاعه المالية، يأمل تشيلسي في استغلال الموقف والاستفادة من خبرة لاكروا الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الموسم الجديد.

شبكة توك سبورت البريطانية نادي تشيلسي مفاوضات رسمية مع كريستال بالاس المدافع الفرنسي ماكسنس لاكروا

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