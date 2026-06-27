قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 |تفاصيل عاجلة بشأن الرابط والشروط والمناهج
"شاومينج" يزعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية
نقيب الفلاحين: السعر العادل لكيلو الدواجن 100 جنيه
الدرندلي عن فتوح: قالي سمعت شيء طرقع عندي
نبأ سار لجماهير الكرة المصرية عقب إصابة محمد صلاح وفتوح
رئيس الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية
الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: مصر النقطة الأهم لنا.. ومفاوضات جارية لتحديث أسطولها الجوي
محمد صلاح يخضع للأشعة غدا لتحديد إصابته
وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب.. والعميد يرد: وش السعد عليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب
الذهب
البهى عمرو

شهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ فبراير من العام الحالي انخفاضات في أسعار الذهب، وذلك بعد موجة من الارتفاعات قد شهدتها الأسعار في نهاية العام الماضي.

وخلال الفترة الأخيرة يسأل معظم المواطنين عن المؤشرات والسيناريوهات الخاصة بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، هل سيكون هناك تحركات أو انخفاضات جديدة.

الذهب
الذهب 

 أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة ضغوط بيعية عالمية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مشددًا على أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.

سعر الذهب
الذهب 

وأوضح “فرج” أن أسعار الذهب بدأت موجة صعود قوية منذ بداية العام، مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات العالمية، إلى جانب الإقبال الكبير من البنوك المركزية، خاصة في الصين وروسيا والهند، على شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية.

الذهب
الذهب 

وأشار إلى أن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دفع بعض الدول إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة، ما أدى إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب وخلق ضغوط بيعية قوية ساهمت في تراجع الأسعار عالميًا.

الذهب
الذهب 

وأضاف أن الذهب فقد خلال الفترة الماضية أكثر من 400 دولار من قيمته للأوقية، كما تراجعت القيمة السوقية للمعدن الأصفر بأكثر من تريليون دولار، مؤكدًا أن هذه التحركات تعد جزءًا من طبيعة الأسواق العالمية التي تتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية.

الذهب
الذهب 

وفيما يتعلق بتوقعات السوق، أوضح فرج أن العديد من المؤسسات المالية العالمية تتوقع عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الطلب العالمي عليه باعتباره ملاذًا آمنًا، لافتًا إلى أن التراجعات الحالية لا تعني نهاية موجة الصعود.

وأكد أن الذهب يظل وسيلة ادخارية ناجحة، خاصة على المدى الطويل، موضحًا أن المعدن النفيس أثبت تاريخيًا قدرته على تعويض أي خسائر مؤقتة والعودة إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

كما أشار إلى أن مصر رفعت احتياطياتها من الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قوة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن زيادة مخزون الذهب تعد أحد العوامل المهمة في دعم استقرار العملات والاقتصادات.

وفي ملف صناعة الذهب، أوضح فرج أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، سواء من خلال مشروع "بنك الذهب" أو خطط إنشاء أول مصفاة معتمدة عالميًا، إضافة إلى التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة الذهب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم الأصول الاستثمارية عالميًا، وأن الاحتفاظ به يمثل خيارًا آمنًا للمستثمرين والأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية.


الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع


وقال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.

وتابع هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الذهب عالميا سجل قمة تاريخية في يناير عند 5600 دولار، وهبط إلى مستويات متراجعة.

المؤثرات بالذهب وقتية


وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المؤثرات في أسعار الذهب تكون وقتية، معلقا: 2026 سنة غريبة بين زيادات قوية وهبوطات كبيرة، خسائر المعدن عالميا قرابة 7 % منذ بداية العام.

وتابع: سعر الجنيه الذهب تراجع ليسجل 45.6 ألف جنيه، وفي يناير 2026 اقترب من 60 ألف جنيه، وأنصح الناس تشتري ذهب في الوقت الحالي واستثمار المعدن لفترة طويلة سنة أو سنتين.

الذهب سيرتفع مرة أخرى


وأردف: إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر محليا، بكل تأكيد الذهب سيرتفع مرة أخرى، والموازين ستختلف والذهب سيصعد مرة أخرى.

الذهب شراء الذهب أسعار الذهب التموين المعدن الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

ترشيحاتنا

إليسا

حكم قضائي يحسم الصراع.. تفاصيل فض النزاع بين إليسا وشركة وتري

مصطفى غريب

مصطفى غريب يسخر من لاعب إيران بعد إلغاء هدفه أمام الفراعنة

أحمد السعدني وميرنا الهلباوي

ربنا يسعدكم.. هالة صدقي تهنيء أحمد السعدني بالزواج من ميرنا الهلباوي

بالصور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إطلالة ناعمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد