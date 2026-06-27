استقرار أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 5800 جنيه اليوم السبت 27 يونيو



شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، وسط ترقب المتعاملين لتحركات المعدن الأصفر عالميًا وانعكاساتها على السوق المحلية، مع ثبات الأسعار بمختلف الأعيرة دون تغييرات ملحوظة.



عيار 21 يستقر



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5800 جنيه للشراء و5700 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته التي سجلها خلال الأيام الماضية، في ظل هدوء نسبي بحركة البيع والشراء داخل محال الصاغة.



أسعار الأعيرة المختلفة



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً وقيمة، نحو 6628 جنيهًا للشراء و6514 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 6076 جنيهًا للشراء و5971 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4971 جنيهًا للشراء و4885 جنيهًا للبيع.



الجنيه والأوقية



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للشراء و45.6 ألف جنيه للبيع، في حين استقرت أسعار الأوقية عالميًا عند 4094 دولارًا للشراء و4093 دولارًا للبيع، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم.