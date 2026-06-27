سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

استقر سعر الذهب صباح اليوم السبت 27-6-2026؛ وذلك على مستوى محلات الصاغة المختلفة وسط حالة من الترقب من المتابعين.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتاً من دون تغيير على مستوي الأعيرة المختلفة بمختلف محلات بيع المعدن الأصفر بمدن ومناطق الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5800 جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6076 جنيها للشراء و 5971 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيه للشراء و 5700 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و 4885 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4094 دولارا للشراء و 4093 دولارا للبيع.