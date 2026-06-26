560 .. سعر الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 26-6-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يصعد

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 560 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 75 جنيها بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5800 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6076 جنيها للشراء و 5971 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيها للشراء و 5700 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و 4885 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4094 دولار للشراء و 4093 دولار للبيع.