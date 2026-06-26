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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

560 .. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 26-6-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يصعد

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 560 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 75 جنيها بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث  لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5800 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6076 جنيها للشراء و 5971 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيها للشراء و 5700 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و 4885 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4094 دولار للشراء و 4093 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم

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