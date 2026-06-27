تغطية اقتصادية.. مفاجأة بسعر الذهب والدولار اليوم في مصر

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم مابين ارتفاع وانخفاض فى الأسعار.

واستعرضت مذيعة صدى البلد التفاصيل حيث سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 يونيو 2026، متأثرة باستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار، بما انعكس على حركة الأسعار محليًا وعالميًا، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجع من 6020 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 5810 جنيهات بنهاية تعاملات السبت، فاقدًا 210 جنيهات بنسبة انخفاض بلغت 3.49%، في واحدة من أكبر الخسائر الأسبوعية التي يشهدها المعدن الأصفر منذ بداية العام.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6640 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 4980 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 46480 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية العالمية عند 4091 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، إن ما يشهده سوق الذهب حاليًا يمثل "تصحيحًا سعريًا قاسيًا لكنه صحي" بعد موجة الصعود القياسية التي بدأت منذ مطلع العام، موضحًا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعث برسالة واضحة للأسواق مفادها أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، وهو ما حدّ من جاذبية الذهب على المدى القصير.

أما عن أسعار الدولار اليوم السبت 27 يونيو، مقابل الجينه استقرت في البنوك مع الاجازة الاسبوعية.

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم السبت 27-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.