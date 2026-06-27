قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاركوh الفراعنة فرحتهم.. محلل رياضي: أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر
تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للجان الثانوية العامة للتأكد من توافر سبل الراحة بالشرقية
تسجيل عداد الكهرباء 2026 .. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات
الغندور: إصابة محمد صلاح بسيطة وسيشارك أمام أستراليا
هاني سعيد يكشف سر تبديل محمد صلاح.. ويحسم موقف بيراميدز من بيع نجم المنتخب
تبدأ غدا.. دار الإفتاء تذكر بصيام الأيام البيض لشهر المحرم 1448هـ عبر صفحتها الرسمية
شوقي غريب: حسام حسن منح الفرصة للجميع
نشأت الديهي: موجة حر كريهة عالميًا.. وعايزين نقول شكرًا للحكومة
نشأت الديهي: منتخب مصر أسعد الجماهير في مونديال 2026 وحسام حسن سر الروح القتالية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1430 قتيلا
تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

تغطية اقتصادية.. مفاجأة بسعر الذهب والدولار اليوم في مصر

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل  أسعار الذهب والدولار اليوم مابين ارتفاع وانخفاض فى الأسعار.

واستعرضت مذيعة صدى البلد التفاصيل حيث سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 يونيو 2026، متأثرة باستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار، بما انعكس على حركة الأسعار محليًا وعالميًا، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجع من 6020 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 5810 جنيهات بنهاية تعاملات السبت، فاقدًا 210 جنيهات بنسبة انخفاض بلغت 3.49%، في واحدة من أكبر الخسائر الأسبوعية التي يشهدها المعدن الأصفر منذ بداية العام.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6640 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 4980 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 46480 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية العالمية عند 4091 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، إن ما يشهده سوق الذهب حاليًا يمثل "تصحيحًا سعريًا قاسيًا لكنه صحي" بعد موجة الصعود القياسية التي بدأت منذ مطلع العام، موضحًا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعث برسالة واضحة للأسواق مفادها أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، وهو ما حدّ من جاذبية الذهب على المدى القصير.

أما عن أسعار الدولار اليوم السبت 27 يونيو، مقابل الجينه استقرت في البنوك مع الاجازة الاسبوعية.

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم السبت 27-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

الذهب الدولار اسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

ترشيحاتنا

المهندس نزيه صالح

عضو اتحاد الصناعات يكشف كيف غيرت ثورة 30 يونيو مستقبل الصناعة المصرية؟

جانب من الجولة

رئيس العلمين الجديدة يشدد على جودة التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية

الجمعية العمومية العادية

اتحاد المقاولين: مد فترات تنفيذ المشروعات خفف الأعباء عن شركات التشييد

بالصور

لأول مرة.. هيونداي تكشف النترا 2027 بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد