بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ بعد التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم، عقب عروض قوية لفتت أنظار الجماهير والمتابعين حول العالم، في الجولة الأولى من البطولة والتي حسمت صعوده كوصيف للمجموعة السابعة.

وبينما يواصل "الفراعنة" رحلتهم في المونديال، تزداد رغبة الجماهير في التعرف على حياة نجوم المنتخب خارج المستطيل الأخضر، خاصة السيارات التي يقودونها، والتي تعكس شخصياتهم وأذواقهم المختلفة، بين السيارات الرياضية الخارقة والطرازات الفاخرة وسيارات الـSUV العملية.

- محمد صلاح.. أسطول يضم أشهر السيارات الخارقة

يتصدر قائد المنتخب الوطني محمد صلاح القائمة دون منافس، إذ يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه، ويأتي على رأسها رولز رويس كولينان الفاخرة بمحرك V12، إلى جانب ماكلارين 765LT سبايدر بقوة 755 حصانا، ولامبورجيني أفينتادور بمحرك V12 يولد 740 حصانا، كما يضم جراجه بنتلي كونتيننتال GT ومرسيدس AMG GLE Coupe، ليجمع بين الأداء الرياضي والفخامة في آن واحد.

- عمر مرموش.. عشق الأداء الألماني

يعرف نجم المنتخب المصري عمر مرموش بشغفه بالسيارات الرياضية، ويعتمد على أودي RS Q8، إحدى أقوى سيارات الـSUV الرياضية، والتي تجمع بين الأداء العالي والمحرك القوي والتكنولوجيا المتطورة، بما يتناسب مع شخصية اللاعب داخل وخارج الملعب، بالاضافة الى السيارة أستون مارتن DBXأبرز السيارات الرياضية الفاخرة في العالم.

- زيزو.. القوة والفخامة

يفضل أحمد سيد "زيزو" السيارات ذات الطابع الرياضي، حيث يمتلك BMW X6كسيارة أساسية، ومزودة بمحرك تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 375 حصانا، إلى جانب سيارة رياضية من بورشه، وسيارة لاند روفر رنج روفر.

- إمام عاشور.. القوة والراحة

أما إمام عاشور، فيجمع بين الفخامة والاعتمادية، ويعتمد على رينج روفر الفاخرة، بالإضافة إلى مرسيدس GLC 300 المزودة بمحرك تيربو هجين، والتي توفر مزيجا من القوة والراحة.

- أحمد فتوح.. بنتلي للأداء والرفاهية

اختار أحمد فتوح سيارة بنتلي بنتايجا، إحدى أفخم سيارات الدفع الرباعي البريطانية، والتي تعتمد على محرك V8 تيربو مزدوج بقوة 542 حصان، لتقدم أداء قوي مع مستويات عالية من الرفاهية.

- محمد الشناوي ومصطفى شوبير.. مرسيدس الخيار الأول

يعتمد حارس مرما المنتخب ‏مصطفى شوبير، على سيارات مرسيدس الرياضية متعددة الاستخدامات، ‏سواء من فئة ‏GLC‏ أو ‏GLE، والتي تعد من أكثر الطرازات انتشار بين الرياضيين ‏بفضل تصميمها العصري وتقنياتها الحديثة.‏

أما عن محمد الشناوي، فيعتمد على مرسيدس GLC 200 المزودة بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 197 حصانا، وهي سيارة تشتهر بمستويات الأمان والثبات والراحة.

- محمد عبد المنعم.. الفخامة الهادئة

يفضل محمد عبد المنعم الطابع الكلاسيكي، إذ يمتلك مرسيدس C-Classالتي تشتهر بالاعتمادية والراحة.