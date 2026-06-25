موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر ‏.

1- شيري اريزو 5

تأتي السيارة شيري اريزو 5 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 655,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه

2- إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏924,990 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,024,990 جنيه

3- جاك ‏S2‎

دعمت جاك ‏S2‎‏ بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها ‏‏113 حصانًا، مع ناقل سرعات ‏CVT‏ أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي ‏للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة واحدة بسعر 800,000 جنيه .

4- بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك يو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة ‏‏1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى ‏للدوران، مع ناقل سرعات ‏CVT‏ أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏769,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏849,900 جنيه

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏974,900 جنيه

5- جيلي EX

تقدم السيارة جيلي EX2 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، وسرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، مع مدى سير يصل إلى 395 كيلومتر.

أما عن سعر السيارة، فياتى كالتالي :

‏- الفئة الأولى بسعر ‏749,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏849,899 جنيه