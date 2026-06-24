لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏ ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة لادا جرانتا ‏‏موديل 2022‏.‏

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.6 لتر (1600 سي سي)؛ وتأتي النسخة المانيوال بمحرك 8 صبابات يولد قوة 87 حصانا وعزم 140 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الأوتوماتيك بمحرك 16 صباباً يولد قوة 98 حصانا وعزم 145 نيوتن متر متصل بناقل حركة 4 سرعات.

يبلغ طول السيارة 4.268 متر، وعرضها 1.700 متر، وارتفاعها 1.500 متر، وترتفع عن الأرض بمقدار 16 سنتيمتر (160 ملم)، كما تمتاز بشنطة خلفية واسعة جداً بسعة تخزين تبلغ 520 لترا، وخزان وقود يسع 50 لترا.

تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من البنزين لكل 100 كيلومتر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 11.4 ثانية، وتضم وسائل أمان تشمل 2 وسادة هوائية أمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، ومساعد فرامل BAS مع جنوط قياس 14 بوصة.

سعر السيارة لادا جرانتا ‏ ‏‏موديل 2022‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 350 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏