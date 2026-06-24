Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ الهاتف المحمول

أطلقت شركة Honor هاتف X80 Pro Max، وهو هاتف ذكي جديد يتميز بعمر بطارية هائل ومواصفات رائعة. إليك أهم مواصفاته

مواصفات هاتف Honor X80 Pro Max

يأتي هاتف Honor X80 Pro Max ببطارية سعتها 11000 مللي أمبير، وهي الأكبر التي قدمتها Honor في هواتفها الذكية على الإطلاق. وهي مصنوعة بتقنية بطاريات Qinghai Lake الخاصة بـ Honor، مما يضمن سلامة المستخدم وعمر بطارية طويل.

في اختبارات مختبرات هونر، صمد الهاتف لمدة 33.5 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة، و73.7 ساعة من المكالمات، و23.9 ساعة من الألعاب، و21.3 ساعة من خدمات الملاحة. في المقابل، يمكنه الصمود لمدة تصل إلى 42 يومًا مع وضع توفير الطاقة الإضافي.

هاتف Honor X80 Pro Max

بطارية هاتف Honor X80 Pro Max بسعة 11000 مللي أمبير

على الجانب الآخر يأتي هاتف Honor X80 Pro Max بتصميم مسطح يبدو فاخرًا مع الإطار الذهبي، وتشمل خيارات الألوان الأربعة اللون البرتقالي ثنائي الدرجة، والأسود، والأحمر الكامل، والأبيض.



على الجانب الآخر يأتي هاتف Honor X80 Pro Max بشاشة LTPS AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K (2788×1280 بكسل)، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 94.85%، وحواف رفيعة للغاية (1.3 مم) لتوفير رؤية كاملة للمحتوى المعروض على الشاشة. كما يتميز الهاتف بسطوع يصل إلى 10000 شمعة، مما يضمن وضوحًا فائقًا للصورة حتى في ضوء النهار الساطع.

يحتوي على ميزة حماية العين بالإضافة إلى شاشة HDR وشاشة فائقة الديناميكية وتقنيات عرض الألوان الحقيقية لعرض محتوى نابض بالحياة.

أداء

يعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 6 من الجيل الخامس ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر، مع خيارات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين التالية

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت + سعة تخزين 128 جيجابايت

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت

ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت

آلة تصوير

ستزود شركة Honor هاتف X80 Pro Max بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.88 مع مستشعرات مساعدة للتصوير. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 لالتقاط صور السيلفي.