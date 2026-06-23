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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تكشف تفاصيل هاتفها الجديد القابل للطي X Fold 6

هاتف Vivo X Fold 6
هاتف Vivo X Fold 6
لمياء الياسين

تستعد شركة فيفو للإعلان عن هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 6 في 26 يونيو الحالي، والمتوقع أن يتوفر بتكوينات متعددة.

كما كشفت صورة مسربة، تنتشر حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي، أن سعر X Fold 6 سيرتفع بشكل ملحوظ.

تسريب سعر هاتف Vivo X Fold 6

ومن المنتظر أن يتوفر هاتف Vivo X Fold 6 بأربعة خيارات: 12 جيجابايت +256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وتكشف الصورة المسربة أن أسعار هذه النسخ ستكون 9999 يوان (حوالي 1475 دولارًا أمريكيًا)، و10999 يوان (حوالي 1625 دولارًا أمريكيًا)، و11499 يوان (حوالي 1700 دولارًا أمريكيًا)، و12499 يوان (حوالي 1845 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

سعر هاتف Vivo X Fold 6

يمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا، حيث كان سعر هاتف Vivo X Fold 5 بنفس المواصفات 6999 يوان (حوالي 1030 دولارًا أمريكيًا)، و7999 يوان (حوالي 1180 دولارًا أمريكيًا)، و8499 يوان (حوالي 1250 دولارًا أمريكيًا)، و9499 يوان (حوالي 1400 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. تشير الأسعار المسربة إلى أن سعر Vivo X Fold 6 قد يكون أغلى بنسبة 40% تقريبًا من X Fold 5 في خيارات التخزين المتشابهة.

ورغم أن الزيادة في السعر تبدو مرتفعة، إلا أنها تتماشى مع أسعار المنافسين.

ويبلغ سعر الطراز الأساسي من هاتفي Honor Magic V6 و Oppo Find N6 بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 8999 يوان (حوالي 1330 دولارًا أمريكيًا) و9999 يوان (حوالي 1475 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. وكما هو الحال مع جميع التسريبات، يُنصح بالتعامل مع سعر X Fold 6 بحذر، إذ لم يتم التأكد من صحته.

وبينما تستخدم الهواتف القابلة للطي المنافسة معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، يُشاع أن هاتف Vivo X Fold 6 سيستخدم معالج Dimensity 9500 Super Edition . وبالإضافة إلى المعالج، تم التأكيد على أن الهاتف القابل للطي سيأتي بشاشة OLED قابلة للطي مقاس 8.02 بوصة، ونظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل تتضمن كاميرا تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل، وواجهة مستخدم OriginOS 6 Fold UI، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير.

كما سيحتوي على مستشعر بصمة جانبي، ويدعم ملحقات التقريب البصري.  

هاتف Vivo X Fold 6 سعر هاتف Vivo X Fold 5 الهاتف القابل للطي شاشة OLED Oppo Find N6 الصورة المسربة

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