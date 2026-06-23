بعمر بطارية أطول.. إليك أفضل سماعات أذن في الأسواق في 2026

أعلنت شركة Honor عن قرب إطلاق سماعات الأذن Earbuds 5e جنبًا إلى جنب مع هاتفها الذكي X80 Pro Max .



مواصفات سماعات Honor Earbuds 5e



تأتي سماعات الأذن بتصميمًا قياسيًا شبه داخل الأذن مع ساق. يبلغ وزن كل سماعة 4 جرامات، وهي حاصلة على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء. تستخدم Honor في داخلها محركًا ديناميكيًا بقطر 12 مم مزودًا بغشاء من الكربون الشبيه بالماس

تعد هذه المادة أكثر صلابة من الطلاءات القياسية المصنوعة من التيتانيوم أو الذهب، مما يقلل من تشويش الصوت.

أما بالنسبة لجودة الصوت، فهي تدعم ترميز LHDC 5.0 وحاصلة على شهادة الصوت عالي الدقة، مما يسمح بنقل الصوت بدقة 24 بت.

تتميز سماعات الأذن بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة التكيفية التي تتكيف تلقائيًا مع البيئة المحيطة. يمكن للنظام تقليل الضوضاء بما يصل إلى 52 ديسيبل في ذروته، مع متوسط ​​تقليل قدره 28 ديسيبل عبر نطاق التردد.

مواصفات سماعات Honor Earbuds 5e



أما بالنسبة للمكالمات الهاتفية، فتتضمن كل سماعة ثلاثة ميكروفونات تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصفية ضوضاء الخلفية، بالإضافة إلى خاصية كبح الرياح بسرعات تصل إلى 6 أمتار في الثانية.

من حيث عمر البطارية، توفر سماعات الأذن ما يصل إلى تسع ساعات من التشغيل مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشط، بينما توفر علبة الشحن USB-C بسعة 550 مللي أمبير ما يصل إلى 45 ساعة. في حال تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، ينخفض ​​وقت التشغيل إلى 5.5 ساعات للسماعات و28 ساعة إجمالاً. كما تتميز السماعات بخاصية الشحن السريع، حيث يضيف شحن لمدة 10 دقائق حوالي ثلاث ساعات من وقت الاستماع.

سماعات أذن هونر 5e

أضافت هونر العديد من الميزات البرمجية، إلا أن الميزات الأكثر تطوراً تتطلب هاتفاً ذكياً متوافقاً من هونر.

تشمل هذه الميزات أداة ترجمة تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعم 15 لغة، ومساعد اجتماعات قادر على نسخ وترجمة التسجيلات الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر سماعات الأذن عناصر تحكم قياسية باللمس والتمرير، وخاصية استشعار الارتداء لإيقاف الموسيقى مؤقتاً تلقائياً، وإمكانية الاتصال بجهازين في آن واحد، ما يسمح بربط الهاتف والكمبيوتر معاً.

الأسعار والتوافر

تتوفر سماعات الأذن Earbuds 5e بلونين: الأبيض والأسود وهي متاحة للطلب المسبق على أن يبدأ البيع الرسمي في 26 يونيو. يمكن للمشترين الأوائل الحصول عليها بسعر 44 دولارًا أمريكيًا قبل أن يعود سعرها إلى السعر العادي البالغ 349 يوان (52 دولارًا أمريكيًا).

وفي أخبار ذات صلة، قدمت لينوفو مؤخراً سماعات الأذن Yoga Earbuds التي تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 40 ديسيبل وعمر بطارية إجمالي يصل إلى 36 ساعة، بينما كشفت شركة Edifier النقاب عن سماعات FitBuds Turbo التي تتميز بدعم الصوت LDAC، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 49 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 40 ساعة.