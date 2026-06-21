أندرويد 17 يثير استياء مستخدمي هواتف بيكسل لهذا السبب

أطلقت جوجل نظام أندرويد 17 في منتصف يونيو 2026، وبدأ طرحه لهواتف بيكسل مع وعود كثيرة: أداء أفضل، وميزات ذكاء اصطناعي جديدة، وتجربة استخدام أكثر سلاسة. لكن بالنسبة للكثيرين، لم يدم الحماس طويلاً. فسرعان ما امتلأت مواقع ريديت، وX، والمنتديات المعتادة بشكاوى المستخدمين حول مشكلتين رئيسيتين وهما شاشات لمس غير مستقرة واتصالات 5G غير مستقرة.

تحديث أندرويد 17

يقول بعض المستخدمين إن هواتفهم تتوقف فجأة عن الاستجابة للنقر والتمرير لفترات عشوائية. بينما يواجه آخرون مشكلة أغرب تُعرف باسم "انعكاس الإيماءات"، حيث يؤدي التمرير لأعلى إلى تحريك الشاشة لأسفل، والعكس صحيح. إنها مشكلة غريبة، وقد بدأت فقط بعد تحديث أندرويد 17.

يؤثر هذا التحديث على نطاق واسع من هواتف بيكسل، وخاصة سلسلة بيكسل 10 الجديدة، بالإضافة إلى طرازات 9 و8 و7. ويبدو أن مستخدمي بيكسل 6 أقل تأثراً حتى الآن، ولكن ما زال الوقت مبكراً. والخبر السار؟ لا يبدو أن المشكلة متعلقة بجهاز معين، مما يشير إلى أنها خلل برمجي ناتج عن التحديث نفسه.

هواتف جوجل



وجد بعض المستخدمين حلاً مؤقتاً بتعطيل خاصية "العرض السلس" (إعداد معدل التحديث المتغير) ثم إعادة تفعيلها، لكن هذا ليس حلاً نهائياً. لدى جوجل سجل حافل في معالجة هذه المشاكل التقنية في هواتف بيكسل بسرعة من خلال التحديثات الشهرية،

مشاكل الاتصال بشبكات الجيل الخامس

علاوة على ذلك، فقد العديد من المستخدمين خاصةً مستخدمي هواتف Pixel 9 Pro و9 Pro XL و8 Pro و8a، وحتى بعض طرازات 6a خدمة الجيل الخامس (5G) تمامًا بعد التحديث. إذ تتحول هواتفهم إلى شبكة LTE أو تفقد الإشارة كليًا. كما يواجه البعض مشكلة اختفاء ملفات تعريف eSIM بعد إعادة التشغيل، بالإضافة إلى رفض شبكات Wi-Fi إعادة الاتصال تلقائيًا. وتواجه أيضًا العديد من تطبيقات جوجل الأساسية (بما في ذلك تطبيق جوجل، ويوتيوب، وجيميل، ومتجر بلاي، وجوجل كيب، وجوجل فوتوز) مشكلة في التحميل أو العمل بشكل صحيح عبر شبكة Wi-Fi.

إذا واجهت هذه المشاكل، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الإبلاغ عنها عبر أداة الملاحظات المدمجة مباشرةً في إعدادات النظام