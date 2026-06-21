بشاشة عريضة وتقنيات طي متقدمة أوبو تطور هاتف Find N7

تدخل الهواتف الذكية القابلة للطي مرحلة جديدة، حيث تستعد العديد من العلامات التجارية لإطلاق أجهزة ذات شاشات عريضة للمنافسة في فئة الهواتف الفاخرة. وبينما يُتوقع أن تُطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide في يوليو، يُعتقد أن شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية تعمل أيضًا على منتجات مماثلة. وتُعدّ أوبو من بين هذه الشركات، وبعد تسريب تفاصيل رئيسية عن هاتفها القابل للطي العريض القادم في وقت سابق من هذا الشهر، كشف تسريب جديد المزيد من المعلومات حول خطط الشركة المستقبلية.

تصميم هاتف Oppo Find N7 Wide

زعم المسرب الصيني "سمارت بيكاتشو" أن هاتف أوبو القابل للطي العريض من الجيل القادم، والذي يُطلق عليه مبدئياً اسم "أوبو فايند إن 7 وايد"، قد يأتي بتقنية شاشة تهدف إلى جعل الطي أقل وضوحاً بشكل ملحوظ. كما أشار المسرب إلى أن الجهاز قد يحتوي على وحدة كاميرا خلفية مرتبة أفقياً.

زعم المصدر نفسه أيضاً أن هاتف Oppo Find X10 Ultra يخضع للاختبار بتصميم ذي حواف فائقة النحافة، ما قد يوفر تجربة مشاهدة أكثر غامرة. إضافةً إلى ذلك، يُقال إنه يتميز بوحدة كاميرا خلفية دائرية، استمراراً لأسلوب التصميم المألوف في العديد من الهواتف الصينية الرائدة.

ميزات هاتف Oppo Find N7 Wide

ميزات هاتف Oppo Find N7 Wide

في وقت سابق من هذا الشهر ، كشف موقع "ديجيتال تشات ستيشن" أن شركة أوبو تختبر هاتفًا جديدًا قابلًا للطي بتصميم كتابي عريض، يُتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2027. وقيل إن النموذج الأولي يتميز بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة تقريبًا، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة. وتشير التقارير إلى أن شركتي سامسونج ديسبلاي وBOE شاركتا في تطوير الشاشة.

أشارت التسريبات نفسها إلى أن الجهاز قد يعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس القادم من كوالكوم ، والمصنّع بتقنية 2 نانومتر. كما يُقال إن أوبو تعمل على تطوير آلية مفصلية من الجيل الجديد مصممة لتقليل تجعد الشاشة إلى أدنى حد، وهو ما يبدو الآن متوافقًا مع تصريحات سمارت بيكاتشو الأخيرة.