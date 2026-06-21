قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. سقوط كتلة خرسانية يربك حركة السير على كورنيش ميامي بالإسكندرية
أستاذ أمراض صدرية: كورونا «تحوّر معملي».. والأسلحة البيولوجية أصبحت حروب العصر الحديث
الرئيس السيسي يقود مشاورات إقليمية موسعة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان
استطلاع: تأييد أوروبي واسع لعودة بريطانيا إلى الاتحاد وتزايد التشكيك في جدوى بريكست
البيت الأبيض يستقطب خبراء وول ستريت برواتب تصل إلى 400 ألف دولار لعقد صفقات لصالح الأمن القومي
تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة لجلسة 28 يونيو
أمهات مصر : امتحانات الثانوية العامة اليوم في مستوى الطالب المتوسط
محامي أسرة "تيا" بشبرا الخيمة: ادعينا بالحق المدني بـ500 ألف وواحد جنيه تعويضًا مؤقتًا وننتظر قرار المحكمة
محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة عريضة وتقنيات طي متقدمة أوبو تطور هاتف Find N7

هاتف Find N7
هاتف Find N7
لمياء الياسين

تدخل الهواتف الذكية القابلة للطي مرحلة جديدة، حيث تستعد العديد من العلامات التجارية لإطلاق أجهزة ذات شاشات عريضة للمنافسة في فئة الهواتف الفاخرة. وبينما يُتوقع أن تُطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide في يوليو، يُعتقد أن شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية تعمل أيضًا على منتجات مماثلة. وتُعدّ أوبو من بين هذه الشركات، وبعد تسريب تفاصيل رئيسية عن هاتفها القابل للطي العريض القادم في وقت سابق من هذا الشهر، كشف تسريب جديد المزيد من المعلومات حول خطط الشركة المستقبلية.

 تصميم هاتف Oppo Find N7 Wide

زعم المسرب الصيني "سمارت بيكاتشو" أن هاتف أوبو القابل للطي العريض من الجيل القادم، والذي يُطلق عليه مبدئياً اسم "أوبو فايند إن 7 وايد"، قد يأتي بتقنية شاشة تهدف إلى جعل الطي أقل وضوحاً بشكل ملحوظ. كما أشار المسرب إلى أن الجهاز قد يحتوي على وحدة كاميرا خلفية مرتبة أفقياً.
زعم المصدر نفسه أيضاً أن هاتف Oppo Find X10 Ultra يخضع للاختبار بتصميم ذي حواف فائقة النحافة، ما قد يوفر تجربة مشاهدة أكثر غامرة. إضافةً إلى ذلك، يُقال إنه يتميز بوحدة كاميرا خلفية دائرية، استمراراً لأسلوب التصميم المألوف في العديد من الهواتف الصينية الرائدة.

ميزات  هاتف Oppo Find N7 Wide

ميزات  هاتف Oppo Find N7 Wide

في وقت سابق من هذا الشهر ، كشف موقع "ديجيتال تشات ستيشن" أن شركة أوبو تختبر هاتفًا جديدًا قابلًا للطي بتصميم كتابي عريض، يُتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2027. وقيل إن النموذج الأولي يتميز بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة تقريبًا، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة. وتشير التقارير إلى أن شركتي سامسونج ديسبلاي وBOE شاركتا في تطوير الشاشة.

أشارت التسريبات نفسها إلى أن الجهاز قد يعمل   بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس القادم من كوالكوم ، والمصنّع بتقنية 2 نانومتر. كما يُقال إن أوبو تعمل على تطوير آلية مفصلية من الجيل الجديد مصممة لتقليل تجعد الشاشة إلى أدنى حد، وهو ما يبدو الآن متوافقًا مع تصريحات سمارت بيكاتشو الأخيرة.

الهواتف الذكية القابلة للطي فئة الهواتف الفاخرة أوبو فايند إن 7 وايد سنابدراجون 8 إيليت هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide هاتف Oppo Find X10 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

كريم عبد العليم

هل تنبأ بوفاته؟.. كريم عبد العليم قبل حادث وفاته: الموت يهمس في أذني

داليا البحيري

ملامحي سببتلي إزعاج.. داليا البحيري تكشف سر خضوعها لعملية تجميل

الانتشار المتسارع لمرض الإيبولا

مفوضية اللاجئين تعبر عن قلقها من انتشار "الإيبولا" المتسارع في الكونغو الديمقراطية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد