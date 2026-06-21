هل هاتفك منها ؟ تحديث HyperOS 4.0 يصل إلى تلك الهواتف

وصل نظام أندرويد 17 مؤخرًا إلى هواتف جوجل بيكسل، وسيبدأ طرحه قريبًا لأجهزة شاومي. مع ذلك، ستكون هذه ترقيةً أكبر بكثير لأجهزة شاومي، إذ يُقال إن تحديث HyperOS 4 الجديدة تُقدم تحديثًا جذريًا للبرمجيات والبنية، بدلًا من مجرد ترقية سنوية تدريجية.

إلى جانب التغييرات الجذرية في البنية الداخلية، من المتوقع أن يُقدّم تحديث HyperOS 4.0 القادم، والمبني على نظام Android 17، مجموعةً من التحسينات البصرية، وشاشة قفل تفاعلية، وميزات إنتاجية مُحسّنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيزات في الخصوصية والأمان.

الميزات والقدرات الجديدة.

لذا، هناك الكثير مما يُمكن توقّعه من حيث الميزات والقدرات الجديدة.

إذا كنت تمتلكين هاتفًا من شاومي، فربما تتساءلين عن موعد إطلاق التحديث. الأجهزة المتوافقة، وتاريخ الإصدار، والميزات الجديدة

أجهزة شاومي

شاومي 17

هاتف شاومي 17 ألترا

شاومي 17T

هاتف شاومي 17 تي برو

شاومي 15

شاومي 15 برو

هاتف شاومي 15 ألترا

شاومي 15 تي

هاتف شاومي 15 تي برو

شاومي 14

شاومي 14 برو

هاتف شاومي 14 ألترا

شاومي 14 تي

هاتف شاومي 14 تي برو

شاومي 14 سيفي

شاومي 13T

هاتف شاومي 13 تي برو

شاومي ميكس فليب



أجهزة ريدمي

ريدمي نوت 15

ريدمي نوت 15 4G

ريدمي نوت 15 برو

ريدمي نوت 15 برو 4G

ريدمي نوت 15 برو+

هاتف ريدمي نوت 15 الخاص

ريدمي نوت 14 4G

ريدمي نوت 14 برو

ريدمي نوت 14 برو+

ريدمي نوت 14 إس

ريدمي توربو 5

ريدمي 15

ريدمي 15 4G

ريدمي 15 سي

ريدمي 15 سي 4G

ريدمي 15A

ريدمي A7

ريدمي A7 برو

ريدمي A7 برو 4G

ريدمي A5

ريدمي باد 2

ريدمي باد 2 برو

ريدمي باد 2 9.7



أجهزة POCO

بوكو إف 8 برو

بوكو إف 8 ألترا

بوكو إف 7

بوكو إف 7 برو

بوكو إف 7 ألترا

بوكو إف 6

بوكو إف 6 برو

بوكو إكس 8 برو

بوكو إكس 8 برو ماكس

بوكو إكس 7

بوكو إكس 7 برو

بوكو إكس 6 برو

بوكو إم 8



POCO M8s



بوكو إم 8 برو

بوكو إم 7 4 جي

بوكو إم 7 بلس

بوكو سي 85

بوكو سي 85 4 جي

بوكو سي 85 إكس

بوكو سي 81

بوكو سي 81 برو

بوكو C81x

بوكو سي 71

بوكو باد إكس 1

بوكو باد إم 1

بوكو باد سي 1



إذا كان جهاز Xiaomi الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن شبه المؤكد أنه سيحصل على تحديث HyperOS 4.

من المهم الإشارة إلى أن الشركة المصنعة لم تُعلن عن سياسات التحديثات للعديد من الأجهزة، وخاصة الهواتف منخفضة التكلفة، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت ستتلقى تحديثات Android 17. وللحفاظ على دقة القائمة قدر الإمكان، استبعدنا الأجهزة التي لم نكن متأكدين من حصولها على التحديثات.

نظام التشغيل HyperOS 4 من شاومي



رغم عدم الإعلان عن تاريخ إصدار محدد، أكدت شركة شاومي رسميًا أن نظام التشغيل HyperOS 4 سيُكشف عنه في يوليو أو أغسطس. ويُرجّح أن يشير هذا إلى إطلاقه في الصين، بينما قد يتبعه الإعلان العالمي بعد بضعة أسابيع.

كالعادة، سيتم إطلاق برنامج تجريبي قبل طرح النسخة النهائية للجمهور. وقد كشف موقع "ديجيتال تشات ستيشن" عن الهواتف التي ستكون ضمن الدفعة الأولى من برنامج HyperOS 4 التجريبي في الصين. وتشمل هذه الهواتف:

شاومي 17

شاومي 17 برو

شاومي 17 برو ماكس

هاتف شاومي 17 ألترا

شاومي 17 ماكس

ريدمي K90

ريدمي K90 برو ماكس

ريدمي K90 برو ماكس الإصدار البطل



في العام الماضي، كشفت شركة شاومي النقاب عن نظام التشغيل HyperOS 3 في الصين في أغسطس، ثم أطلقته عالميًا في سبتمبر. ومن المرجح أن تتبع الشركة نفس الجدول الزمني هذا العام لنظام التشغيل HyperOS 4، لذا نتوقع أن يبدأ طرحه عالميًا في أكتوبر 2026.

ما الذي يمكن توقعه من نظام التشغيل HyperOS 4؟



رغم أن الإطلاق الرسمي ما زال على بعد أسابيع قليلة، فقد ظهرت عدة تسريبات على الإنترنت تكشف عن بعض ملامح المنتج القادم. تشير هذه التسريبات إلى أن شركة شاومي تركز بشكل كبير على إطار عمل "خالٍ من التبعيات القديمة" مبني على نظام أندرويد 17. وبموجب هذا تعمل شاومي على التخلص تدريجياً من التعليمات البرمجية القديمة ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) لتقليل حجم النظام.

تُفيد التقارير بأن شركة شاومي تُعيد كتابة تطبيقات وأطر النظام الأساسية باستخدام لغتي Rust وFlutter لتحسين أمان الذاكرة، وتحسين الأداء في الخلفية، وتناسق واجهة المستخدم عبر الأجهزة. سيُساهم ذلك أيضًا في تقليل استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وتسريع وقت بدء التشغيل، والحد من تقطعات الرسوم المتحركة.

كشفت الشركة عن لمحة من تصميمها الزجاجي السائل في نظام التشغيل HyperOS 3، والذي من المتوقع دمجه بشكل أعمق في HyperOS 4، حيث يتميز بجماليات انسيابية، وطبقات لامعة، وشفافية زجاجية مصنفرة، ورسوم متحركة متطورة. وتشير تسريبات إلى أن شاومي قد توسع شراكتها مع لايكا لتقديم لوحة ألوان مستوحاة من لايكا في HyperOS 4.

تحديث HyperOS 4

تشير مصادر عديدة إلى أن شركة شاومي قد تُدمج ميزة شاشة الخصوصية التي تُضيّق زاوية الرؤية، على غرار ميزة شاشة الخصوصية في هاتف سامسونج جالاكسي إس 26. ويكمن الاختلاف في أن سامسونج تستخدم مكونات مادية، بينما تُحاول شاومي تحقيق نفس النتيجة عبر البرمجيات. سيكون من المثير للاهتمام مقارنة كلا الميزتين.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتميز تحديث HyperOS 4 بتعدد المهام عبر الأجهزة بشكل أكثر ذكاءً، وإدارة مهام الخلفية المحسّنة للغاية، وميزات إنتاجية الذكاء الاصطناعي السياقية الأعمق لسير العمل اليومي.

إضافةً إلى هذه الميزات وغيرها الكثير التي لم نكتشفها بعد، سيشمل التحديث الرئيسي القادم لأجهزة شاومي العديد من الميزات والتحسينات من فريق التطوير في جوجل. يبدو أن هذه حزمة تحديث مثيرة، ومثلكم، نتوق لتجربتها.