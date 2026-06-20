قائمة أندرويد 17 الكاملة.. جميع الهواتف المؤهلة لكل العلامات التجارية

أصدرت شركة جوجل Google، نظامها التشغيلي الجديد أندرويد 17 لأجهزة Pixel، وسرعان ما ستبدأ العلامات التجارية الأخرى في طرح التحديث.
وباستثناء جوجل، لم تعلن أي شركة حتي الآن عن القوائم الرسمية للأجهزة المؤهلة لتحديث أندرويد 17، لذلك قام فريق موقع “gizmochina”، بإعداد قائمة بالأجهزة التي يتوقع حصولها على هذا التحديث الرئيسي اعتمادا على سياسات التحديث الحالية لكل علامة تجارية.
قائمة أجهزة جوجل Pixel المؤهلة لـ أندرويد 17
كالعادة، أجهزة Pixel هي أول من يحصل على تحديث أندرويد 17، بدأ الطرح في 16 يونيو لجميع الأجهزة المؤهلة، لكن التوفر يختلف حسب المنطقة، وتشمل:
Pixel 10 و 10 Pro و 10 Pro XL و 10 Pro Fold و 10a
Pixel 9 و 9 Pro و 9 Pro XL و 9 Pro Fold و 9a
Pixel 8 و 8 Pro و 8a
Pixel 7 و 7 Pro و 7a
Pixel 6 و 6 Pro و 6a
Pixel Tablet
Pixel Fold
قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 17
تعمل شركة سامسونج على اختبار واجهة One UI 9.0 المبنية على أندرويد 17 عبر البرنامج التجريبي، والمتاح لهواتف Galaxy S26، مع توقع انضمام المزيد قريبا، ومن المتوقع إصدار النسخة المستقرة مع Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8 في يوليو 2026، وتشمل الهواتف المؤهلة:
سلسلة Galaxy S
Galaxy S26 و S26+ و S26 Ultra
Galaxy S25 و S25+ و S25 Ultra و S25 Edge و S25 FE
Galaxy S24 و S24+ و S24 Ultra و S24 FE
Galaxy S23 و S23+ و S23 Ultra و S23 FE
سلسلة Galaxy Z
Galaxy Z TriFold
Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 و Z Flip 7 FE
Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5
سلسلة Galaxy A
Galaxy A57 إلى A54
Galaxy A37 إلى A34
Galaxy A27 إلى A24
Galaxy A17 و A16 و A15 (بإصدارات 4G و5G)
Galaxy A07 و A06
سلسلة Galaxy M
Galaxy M56 إلى M54
Galaxy M36 و M34
Galaxy M17 إلى M15
Galaxy M07 و M06
سلسلة Galaxy F
Galaxy F70e
Galaxy F56 إلى F54
Galaxy F36 و F34
Galaxy F17 إلى F15
Galaxy F07 و F06
الأجهزة اللوحية
Galaxy Tab S11 و S11 Ultra
سلسلة Tab S10 وS9 بجميع إصداراتها
Tab S6 Lite (2024)
Tab A11 وA11+
Tab Active 5 و 5 Pro
XCover 7 و XCover 7 Pro
قائمة هواتف OnePlus
سيصل تحديث أندرويد 17 مع واجهة OxygenOS 16 لهواتف وان بلس في شهر نوفمبر 2026 تقريبا، وتشمل الأجهزة المؤهلة:
OnePlus 15 و 15R
OnePlus 13 و 13R و 13sو 13T
OnePlus 12 و 12R
OnePlus 11
OnePlus Nord 6
OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 4
OnePlus Nord CE 6
OnePlus Nord CE 6 Lite
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Pad 4
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 2
OnePlus Pad Lite
OnePlus Pad Go 2
هواتف Nothing المؤهلة
من المتوقع أن يصل التحديث مع واجهة Nothing OS 5.0، للأجهزة التالية:
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a) Plus
Nothing CMF Phone 2 Pro
هواتف موتورولا
سيصل تحديث أندرويد 17 تقر يبا أكتوبر 2026، للإصدارات التالية:
Razr 70 (Razr 2026)
Razr 70+ (Razr+ 2026)
Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)
Razr 60 (Razr 2025)
Razr+ 2025
Razr 60 Ultra (Razr Ultra 2025)
Razr 50 (Razr 2024)
Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)
Edge 70 و 70 Proو 70 Pro+و 70 Fusion, 70 Fusion+
Edge 60 و 60 Pro و 60 Neo و 60 Fusion و 60 Stylus
Edge 50 و 50 Pro و 50 Ultra و 50 Neo و 50 Fusion
Edge (2026) و Edge (2025)
Moto G Max
Moto G stylus 5G (2026) و Moto G stylus 5G (2025)
Moto G Power 5G (2026) و Moto G Power 5G (2025)
Moto G Play (2026)
Moto G (2026) و Moto G (2025)
Moto G87 و G86
Moto G77 و G75
Moto G67 و G57 و G57 Power
Moto G47 و G37 و G37 Power
Moto Pad (2026)
Moto Pad 60 Neo
Motorola ThinkPhone 25
Motorola Signature
هواتف شاومي
من المتوقع أن تطلق شاومي تحديث أندرويد 17 في شهر أكتوبر 2026، إلى الأجهزة التالية:
Xiaomi 17 و 17 Ultra و 17T
Xiaomi 15 و14 و13T بجميع إصداراتها
Xiaomi Mix Flip
سلسلة Note 15 و14
Redmi Pad 2
Redmi Pad 2 9.7
Redmi Pad 2 Pro
Redmi Turbo 5
POCO F8 Pro, F8 Ultra
POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra
POCO F6, F6 Pro
POCO X8 Pro, X8 Pro Max
POCO X7, X7 Pro
POCO X6 Pro
POCO M8, M8 Pro, M8s
POCO M7 4G, M7 Plus
POCO C85 (4G/5G), C85x
POCO C81, C81 Pro, C81x
POCO C71
POCO Pad X1
POCO Pad M1
POCO Pad C1
قائمة أوبو
Find N6
Find N5
Find N3, N3 Flip
Find N2, N2 Flip
Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
Find X8, X8 Pro, X8 Ultra
Find X7, X7 Ultra
Find X6, X6 Pro
Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F, 15 FS
Reno 14, 14 Pro, 14 F
Reno 13, 13 Pro, 13 F (4G/5G)
Reno 12, 12 Pro
Reno 11, 11 Pro
F33, F33 Pro
F31, F31 Pro, F31 Pro+
F29, F29 Pro
Oppo K13
Oppo K13 Turbo
K13 Turbo Pro
Oppo K13x
Oppo Pad 5
Oppo Pad 3
Oppo Pad SE
هواتف فيفو
Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE
Vivo X200, X200 Pro, X200 FE, X200T
Vivo X100, X100 Pro
Vivo V70, V70 FE, V70 Elite
Vivo V60, V60e, V60 Lite (4G/5G)
Vivo V50, V50e, V50 Lite (4G/5G)
Vivo V40, V40 Pro
Vivo T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite
Vivo T4x, T4R
Vivo Y400 (4G/5G), Y400 Pro, Y400 Pro+
Vivo Y300 GT, Y300t, Y300i
Vivo Y51 Pro
Vivo Y31d 4G
Vivo Y21 (2026)
Vivo Y11 (2026)
Vivo Y05 4G
هواتف iQOO
iQOO 15, 15 Ultra, 15R
iQOO 13
iQOO 12, 12 Pro
iQOO Z11x
iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite
iQOO Neo 10, 10R
iQOO Neo 9 Pro
هواتف ريلمي
Realme GT 8 Pro
Realme GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T
Realme GT 6, 6T
Realme GT 5 Pro
Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T
Realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x
Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T
Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x
Reame P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x
Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83
Realme C75, C75x, C73, C71
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Realme Narzo 100 Lite
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Realme Narzo 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x
Realme Note 80
Realme Note 70, 70T
Realme Pad 3
هواتف أسوس
ROG Phone 9
ROG Phone 9 Pro
ROG Phone 9 FE
Zenfone 12 Ultra
هواتف هونر
Magic 8, 8 Lite, 8 Pro
Magic 7, 7 Lite, 7 Pro
Magic 6 Pro, 6 Ultimate
Magic V6
Magic V5
Magic V3
Magic Vs3
600, 600 Lite, 600 Pro
400, 400 Lite, 400 Pro, 400 Smart
300, 300 Pro, 300 Ultra
Honor 200, 200 Pro
هواتف سوني
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VI