أندرويد 17 يقترب.. قائمة الهواتف التي ستحصل على أكبر تحديث من شاومي

تستعد شركة شاومي، لبدء طرح تحديثها الجديد HyperOS 4 المبني على الإصدار الأحدث من جوجل أندرويد 17.

ويتوقع أن يكون تحديث HyperOS 4 نقلة كبيرة لهواتف شاومي، إذ تشير التقارير إلى أنه لن يكون مجرد تحديث سنوي محدود، بل سيقدم إعادة تصميم واسعة على مستوى النظام والبنية البرمجية، مع تغييرات عميقة في طريقة عمل الواجهة.

وسيحصل المستخدمون على مجموعة من التحسينات الجديدة، تشمل تحديثات مرئية، وشاشة قفل تفاعلية، وميزات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على فهم سياق الاستخدام، إلى جانب تحسينات في الخصوصية والأمان.

هواتف شاومي المؤهلة للحصول على تحديث HyperOS 4

لم تعلن شاومي رسميا حتى الآن القائمة النهائية للأجهزة المدعومة، إلا أن التوقعات تستند إلى سياسة التحديثات الحالية للشركة، وتشمل الأجهزة التالية:

هواتف شاومي:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

هواتف Redmi:

Redmi Note 15

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Special

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C

Redmi 15C 4G

Redmi 15A

Redmi A7

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 4G

Redmi A5

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 9.7

أجهزة POCO:

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Max

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8

POCO M8s

POCO M8 Pro

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO C85

POCO C85 4G

POCO C85x

POCO C81

POCO C81 Pro

POCO C81x

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

POCO Pad C1

HyperOS 4



موعد إطلاق HyperOS 4

لم تحدد شاومي موعدا نهائيا لإطلاق التحديث، لكنها أكدت أن الكشف الرسمي عن HyperOS 4 سيكون خلال شهري يوليو أو أغسطس، على أن يبدأ الإطلاق العالمي بعد الإعلان الصيني بفترة قصيرة.