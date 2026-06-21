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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد 17 يقترب.. قائمة الهواتف التي ستحصل على أكبر تحديث من شاومي

تحديث شاومي HyperOS 4
تحديث شاومي HyperOS 4
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة شاومي، لبدء طرح تحديثها الجديد HyperOS 4 المبني على الإصدار الأحدث من جوجل أندرويد 17.

ويتوقع أن يكون تحديث HyperOS 4 نقلة كبيرة لهواتف شاومي، إذ تشير التقارير إلى أنه لن يكون مجرد تحديث سنوي محدود، بل سيقدم إعادة تصميم واسعة على مستوى النظام والبنية البرمجية، مع تغييرات عميقة في طريقة عمل الواجهة.

وسيحصل المستخدمون على مجموعة من التحسينات الجديدة، تشمل تحديثات مرئية، وشاشة قفل تفاعلية، وميزات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على فهم سياق الاستخدام، إلى جانب تحسينات في الخصوصية والأمان.

هواتف شاومي المؤهلة للحصول على تحديث HyperOS 4

لم تعلن شاومي رسميا حتى الآن القائمة النهائية للأجهزة المدعومة، إلا أن التوقعات تستند إلى سياسة التحديثات الحالية للشركة، وتشمل الأجهزة التالية:

هواتف شاومي:

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14T
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14 Civi
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi Mix Flip

هواتف Redmi:

Redmi Note 15
Redmi Note 15 4G
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 4G
Redmi Note 15 Pro+
Redmi Note 15 Special
Redmi Note 14 4G
Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14 Pro+
Redmi Note 14S
Redmi Turbo 5
Redmi 15
Redmi 15 4G
Redmi 15C
Redmi 15C 4G
Redmi 15A
Redmi A7
Redmi A7 Pro
Redmi A7 Pro 4G
Redmi A5
Redmi Pad 2
Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2 9.7

أجهزة POCO:

POCO F8 Pro
POCO F8 Ultra
POCO F7
POCO F7 Pro
POCO F7 Ultra
POCO F6
POCO F6 Pro
POCO X8 Pro
POCO X8 Pro Max
POCO X7
POCO X7 Pro
POCO X6 Pro
POCO M8
POCO M8s
POCO M8 Pro
POCO M7 4G
POCO M7 Plus
POCO C85
POCO C85 4G
POCO C85x
POCO C81
POCO C81 Pro
POCO C81x
POCO C71
POCO Pad X1
POCO Pad M1
POCO Pad C1

HyperOS 4


موعد إطلاق HyperOS 4

لم تحدد شاومي موعدا نهائيا لإطلاق التحديث، لكنها أكدت أن الكشف الرسمي عن HyperOS 4 سيكون خلال شهري يوليو أو أغسطس، على أن يبدأ الإطلاق العالمي بعد الإعلان الصيني بفترة قصيرة.

أندرويد 17 شاومي HyperOS 4

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