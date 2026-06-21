أخبار التكنولوجيا..تحذير عاجل لمستخدمي آيفون رسالة غامضة لا تضغط عليها و 4 عادات قد تدمر هاتفك توقف عنها فورا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

توقف عنها فورا ..4 عادات قد تدمر هاتفك

كم مرة تُحدّثين هاتفك؟ فإذا لم يدم هاتفك لأكثر من جيل واحد، فمن المحتمل أن عاداتك الخاطئة تُلحق به الضرر تدريجيًا مع مرور الوقت. تجنب هذه الممارسات للأستمتاع بهاتفك لفترة أطول

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. رسالة غامضة لا تضغط عليها

ساهم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في جعل عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر صعوبة في اكتشافها، مع انتشار تقنيات مثل التزييف العميق Deepfake، واستنساخ الصوت وإنشاء رسائل مزيفة تبدو أكثر واقعية.

ورغم ذلك، لا تزال عمليات الاحتيال التقليدية المتعلقة بالدعم الفني تستهدف المستخدمين، إلا أن تركيز المحتالين بدأ يتحول بشكل متزايد نحو مستخدمي أجهزة آبل.

ميزة قديمة تعود من جديد.. واتساب يختبر مفاجأة بصرية لمستخدمي آيفون

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة على أجهزة آيفون تضيف تأثيرات حركية إلى فقاعات الرسائل داخل المحادثات، في خطوة تعيد إحدى المزايا التي كانت قد أزيلت في تحديث سابق.

وظهرت الميزة ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام iOS المتاح عبر برنامج TestFlight التابع لشركة آبل، ووفقا لموقع WABetaInfo، يقدم التحديث تأثيرا حركيا جديدا يجعل ظهور الرسائل الواردة والصادرة داخل الدردشات أكثر سلاسة.

لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad جديد بحجم 16 بوصة بشاشة OLED

أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز ThinkPad P16s (2026) الجديد، وهو حاسوب محمول احترافي مصمم خصيصًا للمهندسين والمبدعين ومستخدمي الأعمال.

يتوفر الجهاز الآن على أحدى المواقع الالكترونية، مع توفر عدة خيارات للشراء. ومن المقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى خلال ساعات

