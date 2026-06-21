قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مميكن ومستعجل.. رسوم استخراج قيد عائلي 2026
الكرملين: الغرب مخطئ في تصوره بأنه يمكنه هزيمة روسيا
"المركزي" يوجه تحذيرًا للبنوك بشأن تمويل العملاء..تفاصيل
لا مصافحة بين وفدي واشنطن وطهران.. محادثات سويسرا تنطلق وسط فتور دبلوماسي
لامين يامال: أرى نفسي أفضل مما يراني الناس.. وثقتي سر تميزي داخل الملعب
رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر
السجن المؤبد للقاضي السابق في قتل طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا..تحذير عاجل لمستخدمي آيفون رسالة غامضة لا تضغط عليها و 4 عادات قد تدمر هاتفك توقف عنها فورا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

توقف عنها فورا ..4 عادات قد تدمر هاتفك 

كم مرة تُحدّثين هاتفك؟ فإذا لم يدم هاتفك لأكثر من جيل واحد، فمن المحتمل أن عاداتك الخاطئة تُلحق به الضرر تدريجيًا مع مرور الوقت. تجنب هذه الممارسات للأستمتاع بهاتفك لفترة أطول

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. رسالة غامضة لا تضغط عليها

ساهم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في جعل عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر صعوبة في اكتشافها، مع انتشار تقنيات مثل التزييف العميق Deepfake، واستنساخ الصوت وإنشاء رسائل مزيفة تبدو أكثر واقعية. 

ورغم ذلك، لا تزال عمليات الاحتيال التقليدية المتعلقة بالدعم الفني تستهدف المستخدمين، إلا أن تركيز المحتالين بدأ يتحول بشكل متزايد نحو مستخدمي أجهزة آبل.

ميزة قديمة تعود من جديد.. واتساب يختبر مفاجأة بصرية لمستخدمي آيفون 

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة على أجهزة آيفون تضيف تأثيرات حركية إلى فقاعات الرسائل داخل المحادثات، في خطوة تعيد إحدى المزايا التي كانت قد أزيلت في تحديث سابق.

وظهرت الميزة ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام iOS المتاح عبر برنامج TestFlight التابع لشركة آبل، ووفقا لموقع WABetaInfo، يقدم التحديث تأثيرا حركيا جديدا يجعل ظهور الرسائل الواردة والصادرة داخل الدردشات أكثر سلاسة.

لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad جديد بحجم 16 بوصة بشاشة OLED
أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز ThinkPad P16s (2026) الجديد، وهو حاسوب محمول احترافي مصمم خصيصًا للمهندسين والمبدعين ومستخدمي الأعمال.

 يتوفر الجهاز الآن على  أحدى المواقع الالكترونية، مع توفر عدة خيارات للشراء. ومن المقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى خلال ساعات
 

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد