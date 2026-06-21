قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل .. واللجان اليوم هادئة
الموقف يزداد تعقيدًا.. خالد طلعت يكشف تطورات صادمة في إيقاف قيد الزمالك
آلاء سنان تكشف تفاصيل أزمتها مع شخص متهم بالتحرش وتعلن استئناف الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad جديد بحجم 16 بوصة بشاشة OLED

جهاز ThinkPad P16s (2026)
جهاز ThinkPad P16s (2026)
لمياء الياسين


أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز ThinkPad P16s (2026) الجديد، وهو حاسوب محمول احترافي مصمم خصيصًا للمهندسين والمبدعين ومستخدمي الأعمال.

 يتوفر الجهاز الآن على  أحدى المواقع الالكترونية، مع توفر عدة خيارات للشراء. ومن المقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى خلال ساعات
 

 جهاز ThinkPad P16s 


معالجات فائقة الأداء

تعتمد الطرازات المتوفرة حاليًا على معالج Intel Core Ultra 7 356H. كما أعلنت لينوفو عن إصدار متطور مزود بمعالج Core Ultra 9 386H الأقوى، إلا أن هذا الطراز لم يُطرح للبيع بعد. صُممت المعالجات الجديدة لتقديم أداء قوي يلبي متطلبات العمل الاحترافية.
يأتي جهاز ThinkPad P16s (2026) بشاشة OLED مقاس 16 بوصة بدقة 2880 × 1800 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر هذه الميزات صورًا فائقة الوضوح وألوانًا زاهية وحركة سلسة. كما توفر لينوفو نسخة اختيارية بشاشة لمس للمستخدمين الذين يفضلون الإدخال باللمس.
بحسب المواصفات، يمكن للمشترين الاختيار بين معالج رسومات مدمج أو معالجات رسومات احترافية منفصلة من NVIDIA.

 تشمل الخيارات المتاحة بطاقات الرسومات RTX Pro 500 و RTX Pro 1000. كما أكدت لينوفو طرح نسخة مستقبلية مزودة بمعالج رسومات RTX Pro 2000 الأقوى، موجهة للمستخدمين ذوي متطلبات الرسومات والحوسبة العالية.


الذاكرة والبطارية والاتصال

تأتي جميع الطرازات المتوفرة حاليًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 1 تيرابايت، مما يوفر مساحة تخزين كبيرة وسرعة فائقة. كما تم تجهيز الكمبيوتر المحمول ببطارية كبيرة سعتها 90 واط/ساعة للاستخدام المطول.

أما بالنسبة للاتصال، فيحصل المستخدمون على منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB-A، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومنفذ RJ45 Ethernet، مما يجعله مناسبًا لكل من بيئات المكاتب والبيئات المهنية.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر طراز Ultra 7 بشاشة اللمس من 15,799 يوانًا، بينما يبلغ سعر طرازي RTX Pro 500 وRTX Pro 1000 19,999 يوانًا و22,999 يوانًا على التوالي. ومن المتوقع طرح طراز Ultra 9 386H وRTX Pro 2000 في وقت لاحق.

جهاز ThinkPad P16s 2026 شاشة OLED معالج رسومات ذاكرة وصول عشوائي شاشة لمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور هاني سويلم وزير الري

سويلم: خريجو البرنامج التأهيلي المتكامل يمثلون ركيزة أساسية لبناء الكوادر المستقبلية

خلف الزناتي نقيب المعلمين

امتحانات الثانوية.. غرفة نقابة المعلمين: رصد حالتي إصابة لمراقبين بالشرقية وقنا

الدكتور أشرف العزازي

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: 30 يونيو أعادت للثقافة المصرية دورها في حماية الهوية الوطنية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد