لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad جديد بحجم 16 بوصة بشاشة OLED



أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز ThinkPad P16s (2026) الجديد، وهو حاسوب محمول احترافي مصمم خصيصًا للمهندسين والمبدعين ومستخدمي الأعمال.

يتوفر الجهاز الآن على أحدى المواقع الالكترونية، مع توفر عدة خيارات للشراء. ومن المقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى خلال ساعات



جهاز ThinkPad P16s



معالجات فائقة الأداء

تعتمد الطرازات المتوفرة حاليًا على معالج Intel Core Ultra 7 356H. كما أعلنت لينوفو عن إصدار متطور مزود بمعالج Core Ultra 9 386H الأقوى، إلا أن هذا الطراز لم يُطرح للبيع بعد. صُممت المعالجات الجديدة لتقديم أداء قوي يلبي متطلبات العمل الاحترافية.

يأتي جهاز ThinkPad P16s (2026) بشاشة OLED مقاس 16 بوصة بدقة 2880 × 1800 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر هذه الميزات صورًا فائقة الوضوح وألوانًا زاهية وحركة سلسة. كما توفر لينوفو نسخة اختيارية بشاشة لمس للمستخدمين الذين يفضلون الإدخال باللمس.

بحسب المواصفات، يمكن للمشترين الاختيار بين معالج رسومات مدمج أو معالجات رسومات احترافية منفصلة من NVIDIA.

تشمل الخيارات المتاحة بطاقات الرسومات RTX Pro 500 و RTX Pro 1000. كما أكدت لينوفو طرح نسخة مستقبلية مزودة بمعالج رسومات RTX Pro 2000 الأقوى، موجهة للمستخدمين ذوي متطلبات الرسومات والحوسبة العالية.



الذاكرة والبطارية والاتصال

تأتي جميع الطرازات المتوفرة حاليًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 1 تيرابايت، مما يوفر مساحة تخزين كبيرة وسرعة فائقة. كما تم تجهيز الكمبيوتر المحمول ببطارية كبيرة سعتها 90 واط/ساعة للاستخدام المطول.

أما بالنسبة للاتصال، فيحصل المستخدمون على منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB-A، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومنفذ RJ45 Ethernet، مما يجعله مناسبًا لكل من بيئات المكاتب والبيئات المهنية.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر طراز Ultra 7 بشاشة اللمس من 15,799 يوانًا، بينما يبلغ سعر طرازي RTX Pro 500 وRTX Pro 1000 19,999 يوانًا و22,999 يوانًا على التوالي. ومن المتوقع طرح طراز Ultra 9 386H وRTX Pro 2000 في وقت لاحق.