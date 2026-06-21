توقف عنها فورا ..4 عادات قد تدمر هاتفك

كم مرة تُحدّثين هاتفك؟ فإذا لم يدم هاتفك لأكثر من جيل واحد، فمن المحتمل أن عاداتك الخاطئة تُلحق به الضرر تدريجيًا مع مرور الوقت. تجنب هذه الممارسات للأستمتاع بهاتفك لفترة أطول

شراء كابلات رخيصة

يمكن للعديد من هذه الكابلات أن تتسبب ذلك في تلف جهازك بشكل دائمأ و الأسوأ من ذلك، قد يعرضك ذلك لخطر الحريق أو الصعق الكهربائي.

لا يستحق الأمر التوفير على المدى القصير فيمكنك شرِاء شواحن من علامة تجارية معروفة فإذا أسأت استخدامها، فقد تتلف الأسلاك الداخلية، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا للحريق

استنزاف البطارية بشكل متكرر

تتدهور بطاريات الهواتف بمرور الوقت؛ فبعد بضع سنوات، لن يكون عمر البطارية الأقصى بنفس مستوى أدائها عندما كان الجهاز جديدًا لتجنب ذلك، احرصي على تفريغ شحن هاتفك بانتظام وبشكل جزئي، وأعيدي شحنه قبل أن ينفد شحنه تمامًا فلا تتركيه يفرغ تمامًا طوال الوقت.

عدم استخدام غطاء واقٍ

كم شخصًا تعرفه بشاشة متصدعة أو مكسورة؟ جميعنا نعتقد أن هذا لن يحدث لنا... حتى يحدث. قد تفضل المظهر الأنيق للهاتف بدون شاشة حماية، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة. فالتشققات الصغيرة قد تزيد من احتمالية حدوث أضرار جسيمة، كما أنها تُقلل من قيمة إعادة بيع هاتفك.آيفونأوأندرويدعندما ترغب في البيع لاحقاً.

كثرة صور السيلفي تحت الماء



لا يوجد جهاز "مقاوم للماء" تمامًا، بغض النظر عما قد تقوله بعض الإعلانات لذا حتى لو كان الجهاز حاصل على تصنيف IP67 أو IP68 واستخدمه باعتدال في الماء. قد لا يُلحق الضرر بهاتفك فورًا، ولكن مع مرور الوقت والتعرض المتكرر، ستُعرّضه للتلف. وإذا فعلت ذلكتعريض جهاز آيفون للماءيوجد اختصار في نظام أبل يمكن أن يساعد في ذلك.

في الوقت نفسه، احذر من التطبيقات المزيفة في تلك المتاجر. غالبًا ما تكون هذه التطبيقات مليئة بالبرامج الإعلانية المصممة لتقليد الخدمات الشائعة التي يستخدمها الجميع أوعمليات احتيال الرسائل النصية المدفوعة