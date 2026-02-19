بقدرة شحن طلقة وسعر معقول ..إليك أفضل شاحن في الأسواق في 2026

أطلقت شركة Baseus شاحن EnerFill FE22 بقوة 100 واط في الصين. يتوفر الشاحن الآن على موقع JD.com بسعر 149 يوان (22 دولارًا أمريكيًا). وهو متوفر بألوان الأسود ، والأبيض، والأزرق .

مواصفات شاحن Baseus EnerFill FE22



يدعم شاحن EnerFill FE22 تقنية الشحن السريع PD بقدرة 100 واط بتقنية GaN، مما يضمن توصيل طاقة فعال ومستقر. وهو متوافق مع معيار الشحن السريع HyperCharge من شاومي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى بروتوكولات الشحن السريع الرئيسية الأخرى، بما في ذلك PD وPPS وUFCS وSCP وFCP وQC.

يتميز الشاحن بتصميم صغير الحجم، بأبعاد 63 مم × 54 مم × 33 مم ووزن 205 جرامات. تستخدم Baseus بنية داخلية ثلاثية الأبعاد لتقليل الحجم بنسبة 30% مقارنةً بالشواحن التقليدية بقدرة 100 واط. يحتوي الجهاز على دبابيس قابلة للطي لسهولة الحمل والتخزين.



ميزات شاحن Baseus EnerFill FE22



يدعم كل منفذ من منافذ USB-C طاقة خرج تصل إلى 100 واط، موفرًا طاقة تصل إلى 20 فولت/5 أمبير لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة عالية الطاقة. يدعم منفذ USB-A طاقة خرج قصوى تبلغ 33 واط. يقوم الشاحن بضبط توزيع الطاقة تلقائيًا عند استخدام عدة منافذ. كما يدعم تركيبات جهازين، مثل 65 واط + 35 واط أو 65 واط + 33 واط. عند استخدام المنافذ الثلاثة جميعها، يقوم الشاحن بتوزيع الطاقة بذكاء لضمان عدم تجاوز إجمالي الطاقة الخارجة 100 واط.

تتضمن Baseus تقنية توزيع الطاقة الديناميكية BPS 2.0، والتي تقوم بضبط الإخراج بناءً على الأجهزة المتصلة للحفاظ على الكفاءة وسلامة البطارية.

يتميز الشاحن بتقنية التحكم في درجة الحرارة BCT 2.0، مع شريحة ذكاء اصطناعي تتحقق من درجة الحرارة حتى 120,000 مرة في الدقيقة وتضبط خرج الطاقة لتقليل تراكم الحرارة. كما يتميز بهلام حراري عالي الكفاءة وتصميم لتبديد الحرارة بزاوية 360 درجة، مما يساعد على الحفاظ على أداء مستقر أثناء الاستخدام المطول.

في سياق متصل، أطلقت شركة Baseus مؤخرًا جهاز EnerGeek GT 21 ، الذي يجمع بين الشاحن وبطارية الطاقة في جهاز واحد، ويمكنه تشغيل ثلاثة أجهزة في آن واحد. كما أطلقت الشركة بطارية طاقة بقدرة 200 واط وسعة 25000 مللي أمبير ، مزودة بكابلين USB-C مدمجين، وتدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 140 واط.