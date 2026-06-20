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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 أخطاء شائعة تدمر هاتفك الذكي.. تجنبها قبل فوات الأوان

هاتف
هاتف
شيماء عبد المنعم

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف الذكية، أصبح الحفاظ على الجهاز لأطول فترة ممكنة أولوية لدى كثير من المستخدمين، ولكن المفارقة أن بعض العادات اليومية التي يمارسها البعض بشكل تلقائي قد تتسبب في إلحاق الضرر بالهاتف وتقليل عمره الافتراضي دون أن يدركوا ذلك. 

وبينما يعتقد كثيرون أنهم يحافظون على أجهزتهم، تكشف بعض التقارير أن عدة ممارسات شائعة قد تكون السبب الرئيسي وراء تراجع الأداء أو تلف بعض المكونات، في هذا التقرير، نستعرض 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك الذكي وتقليل عمره الافتراضي.

5 عادات خاطئة قد تدمر هاتفك الذكي

 

1. استخدام كابلات شحن رخيصة:

يلجأ بعض المستخدمين إلى شراء كابلات شحن منخفضة السعر من علامات تجارية غير معروفة بهدف توفير المال، إلا أن هذه الخطوة قد تكون من أكثر الأسباب خطورة على الهاتف الذكي، فالكابلات الرديئة قد تتسبب في تلف دائم لمكونات الجهاز، كما قد ترفع مخاطر ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال كهربائية.

وينصح الخبراء بالاعتماد على كابلات وشواحن من شركات موثوقة، مع الحرص على استخدامها بشكل صحيح، فلف الكابلات بإحكام شديد أو سحبها من السلك بدلا من المقبس قد يؤدي إلى تلف الأسلاك الداخلية، ما يزيد من احتمالات الأعطال والمخاطر الكهربائية.

استخدام كابلات شحن رخيصة

2. تفريغ البطارية حتى الصفر بشكل متكرر:

تتعرض بطاريات الهواتف للتآكل الطبيعي مع مرور الوقت، لكن بعض العادات اليومية قد تسرع هذه العملية بشكل ملحوظ، ومن أبرز هذه العادات ترك البطارية تنفد بالكامل بشكل متكرر قبل إعادة شحنها.

ويوصي المختصون بالحفاظ على مستوى شحن البطارية فوق 30% قدر الإمكان، مع تجنب الوصول المتكرر إلى نسبة 0%، ويساعد هذا الأسلوب في إطالة عمر البطارية والحفاظ على كفاءتها لأطول فترة ممكنة.

تفريغ البطارية

3. الاستغناء عن غطاء الحماية:

رغم أن كثيرين يفضلون استخدام الهاتف من دون غطاء للاستمتاع بتصميمه الأنيق، فإن هذه الخطوة تجعل الجهاز أكثر عرضة للخدوش والكسور الناتجة عن السقوط المفاجئ.

وتشير التقديرات إلى أن الشقوق الصغيرة في الشاشة قد تتطور لاحقا إلى أضرار أكبر وأكثر تكلفة، لذلك ينصح باستخدام غطاء حماية جيد مع واق للشاشة للمساعدة في تقليل مخاطر التلف والحفاظ على قيمة الجهاز عند إعادة بيعه مستقبلا.

4. الإفراط في تعريض الهاتف للماء:

على الرغم من أن العديد من الهواتف الحديثة تأتي بمعايير مقاومة للماء مثل IP67 وIP68، فإن ذلك لا يعني أنها محصنة تماما ضد تسرب المياه.

ويؤكد الخبراء أن التعرض المتكرر للماء قد يؤدي تدريجيا إلى تراجع كفاءة العزل المائي للجهاز، ما يزيد احتمالات حدوث أضرار داخلية بمرور الوقت، لذا يفضل تجنب استخدام الهاتف داخل الماء إلا عند الضرورة.

5. إهمال تحديثات الأمان والتطبيقات:

يعد تجاهل تحديثات النظام والتطبيقات من أكثر الأخطاء شيوعا بين المستخدمين، فهذه التحديثات لا تقتصر على إضافة مزايا جديدة، بل تتضمن أيضا إصلاحات أمنية مهمة تحمي الهاتف من البرمجيات الخبيثة والثغرات الإلكترونية.

كما ينصح بتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وتجنب المتاجر غير الموثوقة أو النسخ المقرصنة، التي قد تعرض الجهاز لمخاطر أمنية كبيرة وتؤدي إلى تسريب البيانات أو إصابته بالبرمجيات الضارة.

أسباب تلف الهاتف أخطاء شحن الهاتف إطالة عمر الهاتف

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