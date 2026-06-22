قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص
مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة
لدعم الاقتصاد الرسمي.. حوافز ضريبية لأصحاب الأنشطة غير الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تدخل المشهد.. ما مصير ملايين اللاجئين في مصر؟
إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان
بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي
وزير التخطيط يتفقد جامعة النيل الأهلية ويبحث تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة
وزير المالية: لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لقطة .. كيفية شراء هاتف ذكي بمواصفات احترافية

شراء هاتف ذكي
شراء هاتف ذكي
لمياء الياسين

يُعد الاستثمار في شراء هاتف ذكي ، رائد خطوة مهمة للحصول على أعلى مستويات الأداء والتقنيات. ورغم ذلك، فإن دفع السعر الكامل وقت الإطلاق ليس الخيار الأذكى دائماً؛ إذ توجد أوقات واستراتيجيات تتيح لك اقتناء هاتف بخصومات كبرى وفرص توفير لا تعوض
لذا، إليك الوقت الذي يجب أن تفكري فيه في شراء هاتف ذكي رائد للحصول على أقصى قيمة مقابل أموالك وفقا لموقع gizmochina.

تحديث هاتف OnePlus 13 الجديد يمنح تحسينات هائلة في التصوير|تفاصيل

هاتف Galaxy A36 .. مواصفات قوية وسعر معقول

 خصم على الموديلات السابقة

تعد أحد أفضل الأوقات لشراء هاتف ذكي رائد بعد إطلاق الطراز الجديد مباشرةً فقد تمتلك شركات الهواتف الذكية مثل هاتف  Apple و هاتفSamsung وهاتف OnePlus وغيرها، جدولًا زمنيًا سنويًا لإصدار هواتفها الذكية.

وعندما يتم طرح أحدث طراز من الهواتف؛ عادةً ما تحصل أجهزة العام الماضي على تخفيض رسمي في الأسعار، مما يجعلها فرصة رائعة للمشترين للحصول على جهاز متميز ولكن بسعر أقل فإن شراء جهاز رائد من العام السابق؛ يعني أنك ستفتقد بعض الميزات الجديدة، ولكن لا يوجد فرق كبير عادة، فغالبًا ما تطرح العلامات التجارية ترقيات صغيرة، تشمل الأداء والكاميرا والبطارية وحتى بعض ميزات البرامج الجديدة.

 الشراء خلال فترة التخفيضات

يعد موسم الأعياد الذي يجلب معه مبيعات احتفالية، أحد أفضل الأوقات لشراء هاتف ذكي رائد والعثور على تخفيضات كبيرة في الأسعار، والعروض الحصرية على الهواتف الرائدة.

 برامج التبادل وصفقات

غالبًا ما تقدم العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية برامج مقايضة أو تبادل، ولا ينطبق هذا دائمًا على الإصدارات الجديدة، ولكن قد تصل هذه الإصدارات بعد بضعة أشهر من الإعلان عنها فعادةً ما تحصل الطرز القديمة على صفقات جذابة عند استبدال هاتفك القديم بهاتف جديد وهناك أيضًا صفقات جيدة من شركات الاتصالات، حيث تقدم الشركات صفقات ترويجية وخططًا جديدة

هاتف Apple هاتفSamsung جهاز رائد هاتف بخصومات كبرى هاتف OnePlus ميزات البرامج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: نرحب بأي مساع لإنهاء الحرب على بلادنا

الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي

مستشار وزير التعليم العالي: هدف المسابقات الطلابية توجيه طاقات الشباب لمسارات إبداعية تخدم المجتمع

إيران

محادثات فنية بين طهران وواشنطن تنعقد اليوم بسويسرا

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد