بسعر مفاجأة .. إليك أفضل سماعات أذن في الأسواق 2026

أطلقت لينوفو سماعات أذن لاسلكية جديدة مفتوحة من الخلف وبسعر معقول في الصين. وقد تم إدراج سماعات لينوفو TA410 الجديدة على موقع JD.com بسعر حوالي 14 دولارًا أمريكيًا).

لا تُعدّ سماعات TA410 أول تجربة لشركة لينوفو في سوق سماعات الأذن المفتوحة، فقد سبق للشركة أن أطلقت طرازات مثل Lenovo EA350 و EA400 .

إطلاق سماعات الأذن المفتوحة



يتبع جهاز TA410 نفس النهج بتصميمه القابل للتثبيت، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على دراية بمحيطهم أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات. ويحظى هذا النوع من التصميم بشعبية متزايدة بين العدائين وراكبي الدراجات ومستخدمي المكاتب الذين لا يرغبون في عزل الضوضاء بشكل كامل.

تتوفر سماعات الأذن بألوان البنفسجي والرمادي والأبيض. وقد صممت لينوفو علبة الشحن بتصميم دائري بسيط مع شعار الشركة في الأمام. كما يوجد مؤشر ضوئي نابض أسفل الشعار لعرض حالة الشحن والاتصال.

مواصفات جهاز لينوفو TA410

مواصفات جهاز لينوفو TA410



على الرغم من سعرها الاقتصادي، تأتي سماعات TA410 مزودةً بالعديد من الميزات التي عادةً ما توجد في سماعات الأذن اللاسلكية الأغلى ثمناً. وتؤكد لينوفو أن هذه السماعات تدعم تقنية بلوتوث 7.0 وتوفر نطاق اتصال مستقر يصل إلى حوالي 10 أمتار.

أضافت الشركة تقنية نقل الصوت لتقليل تسرب الصوت مع توجيهه مباشرةً إلى أذني المستمع. أما بالنسبة للمكالمات، فتتميز سماعات الأذن بتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة (ENC) بأربعة ميكروفونات.



مواصفات جهاز لينوفو TA410



تقول شركة لينوفو إن وزن كل سماعة أذن يبلغ 4.5 جرام فقط ويمكنها تحمل المطر الخفيف، وذلك بفضل مقاومتها للماء بمعيار IPX5.

علاوة على ذلك، تدعي شركة لينوفو أن سماعات الأذن يمكن أن توفر ما يصل إلى 8 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، بينما تعمل علبة الشحن على تمديد عمر البطارية الإجمالي إلى 48 ساعة.

بحسب المواصفات المذكورة، تحتوي سماعات الأذن على بطاريات بسعة 25 مللي أمبير، بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 250 مللي أمبير. يتم الشحن عبر منفذ USB من النوع C، ويستغرق الشحن الكامل حوالي ساعة ونصف.