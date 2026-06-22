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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. سعر ومواصفات OnePlus 13T المدمج بقدراته التي تفوق هواتف رائدة

هاتف OnePlus 15s
هاتف OnePlus 15s
لمياء الياسين

أطلقت شركة ون بلس العام الماضي أول هاتف رائد صغير الحجم لها، وهو هاتف وان بلس 13T . ثم وصل إصدار مُعدّل من الهاتف وهو ون بلس 13s . 

هاتف OnePlus 15s 

بحسب التسريبات ، من غير المتوقع إطلاق هاتف OnePlus 15s ويشير هذا الادعاء إلى إلغاء طرح الجهاز ، رغم عدم وجود أي توضيح رسمي من الشركة. وإذا صحّ هذا، فسيمثل تحولاً ملحوظاً عن نهج OnePlus العام الماضي، حين وصل هاتف 13T بنجاح  تحت اسم 13s.


توقيت هذه الشائعة مثير للاهتمام بشكل خاص. فقد كشفت ون بلس عن هاتف 13s في يونيو من العام الماضي ، وقد انقضت فترة الإطلاق بالفعل مع اقتراب يونيو 2026 من نهايتها. وبدلاً من الترويج لهاتف رائد صغير الحجم، ركزت العلامة التجارية اهتمامها على سلسلة ون بلس N6 القادمة ، والمقرر إطلاقها في 30 يونيو .

مواصفات هاتف OnePlus 15s 

مواصفات هاتف OnePlus 15s 

يثير هذا التسريب تساؤلات حول خطة شركة ون بلس المستقبلية لإطلاق هواتفها الرائدة. فبينما يُتوقع على نطاق واسع إطلاق هاتف ون بلس 16  خلال شهر سبتمبر، تشير التقارير إلى عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن طرحه  عالميا. ورغم ذلك، سيكون من المستغرب أن يتجاهل الهاتف الرائد للشركة أحد أهم أسواقها.

من المتوقع أن يكون شهر سبتمبر حافلاً بالنشاط في قطاع الهواتف الذكية، حيث تستعد العديد من العلامات التجارية الصينية الكبرى لإطلاق هواتفها الرائدة من الجيل الجديد. وإذا ما صدر هاتف OnePlus 16 كما هو متوقع، فمن المرجح أن ينافس مباشرةً الهواتف المتميزة من الشركات المنافسة خلال موسم إطلاق شديد التنافس.

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