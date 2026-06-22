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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق ..إليك أهم مواصفات هاتف أوبو رينو 16

هواتف أوبو رينو 16
هواتف أوبو رينو 16
لمياء الياسين

أصدرت العلامة التجارية لسلسلة هواتف أوبو اليوم بيانًا صحفيًا لتأكيد تفاصيل تصميم وشاشة طرازات هواتف Reno 16F وReno 16 وReno 16 Pro عالميًا في 25 يونيو، بينما يُتوقع إطلاقها  مطلع يوليو.

بحسب التقارير، تشمل سلسلة هواتف أوبو رينو 16 عدة طرازات، منها رينو 16c، ورينو 16F، ورينو 16 FS، ورينو 16، ورينو 16 برو، ورينو 16 برو ميني. إلا أنه من المؤكد أن السوق الهندية ستستقبل طرازين على الأقل حتى الآن، وهما رينو 16 ورينو 16c.

سلسلة Oppo Reno 16
 

تُقدّم سلسلة Reno 16 هوية بصرية جديدة تتمحور حول ما تُطلق عليه Oppo اسم تصميم HoloVerse ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه 

 يتوفر هذا التصميم في النسخة البيضاء المرصعة بالنجوم، حيث يُضفي لمسة نهائية تُحاكي تأثيرًا ثلاثي الأبعاد بالعين المجردة، مما يجعل عنصرًا يُشبه الكوكب يبدو وكأنه مُعلق أسفل اللوحة الخلفية.

سلسلة Oppo Reno 16

يتغير التأثير تبعًا لزاوية الرؤية وظروف الإضاءة. وتؤكد أوبو أن هذا التصميم مُحقق من خلال بنية بصرية ثنائية الطبقات مُدمجة مع ملايين العدسات الدقيقة. كما تتضمن المجموعة تأثير بريق عائم وحلقة كاميرا مُعاد تصميمها لإضفاء عمق إضافي. وسيتمكن المشترون من الاختيار بين ألوان الأبيض، والبنفسجي .
إلى جانب المظهر الجمالي، تُركز أوبو على المتانة كعنصر أساسي في سلسلة هواتف رينو 16. تتميز هذه الأجهزة بتصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار، والغمر في الماء، ورذاذ الماء، والتعرض لضغط الماء العالي. كما يعتمد رينو 16 على هيكل من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطيران، والذي يُزعم أنه يُحسّن من قوة الهيكل ومقاومة السقوط مقارنةً بالهواتف الذكية التقليدية ذات الهياكل البلاستيكية.

مزايا هواتف Reno 16 


يتميز هاتف Reno 16 بشاشة AMOLED مقاس 6.32 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وحواف فائقة النحافة بسمك 1.6 مم، مما يساهم في نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 93.4%. أما هاتف Reno 16c فيأتي بشاشة AMOLED أكبر حجمًا مقاس 6.57 بوصة، بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يصل سطوع الشاشة إلى 1800 شمعة/م² في هاتف Reno 16 و1400 شمعة/م² في هاتف Reno 16c، مما يوفر رؤية محسّنة في ضوء الشمس.

على الرغم من شاشاتهما الكبيرة وأنظمة الكاميرا المتطورة، يبلغ سمك هاتف رينو 16 8.22 ملم ووزنه 182 غرامًا، بينما يبلغ سمك هاتف رينو 16c 8.44 ملم ووزنه 195 غرامًا. ومن الإضافات المميزة الأخرى مفتاح التصوير الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يظهر لأول مرة في سلسلة رينو.
يُمكن تخصيص الزر الجانبي لتشغيل الكاميرا، والمصباح اليدوي، ومسجل الصوت، والمترجم، ووظائف أخرى. كما أنه متوافق مع منصة الذكاء الاصطناعي "مايند سبيس" من أوبو، والتي تدمج ميزات "جيميني" و"بيربلكسيتي" و"تشات جي بي تي" لحفظ المعلومات وتنظيمها واسترجاعها بكفاءة أكبر.

ومن المتوقع أيضاً أن تعلن العلامة التجارية عن ملحق Oppo Bubble وسماعات الأذن اللاسلكية Enco Air 5 TWS إلى جانب هاتفي Reno 16 و 16c.

هواتف Reno 16F الهواتف الذكية شاشة AMOLED هاتف Reno 16c سمك هاتف رينو

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