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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تكشف عن جميع ميزات New Outlook القادمة.. كيفية شراء هاتف ذكي بمواصفات احترافية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

رسميًا.. سعر ومواصفات OnePlus 13T المدمج بقدراته التي تفوق هواتف رائدة

حسب التسريبات ، من غير المتوقع إطلاق هاتف OnePlus 15s ويشير هذا الادعاء إلى إلغاء طرح الجهاز ، رغم عدم وجود أي توضيح رسمي من الشركة. وإذا صحّ هذا، فسيمثل تحولاً ملحوظاً عن نهج OnePlus العام الماضي، حين وصل هاتف 13T بنجاح  تحت اسم 13s

مايكروسوفت تكشف عن جميع ميزات New Outlook القادمة

لا تزال مايكروسوفت تأمل أن يبدأ مستخدمو Outlook Classic في استخدام Outlook الجديد على نظام Windows 11، وهي تختبر حاليًا عشر ميزات جديدة على الأقل.

 تشمل هذه الميزات دمج البريد المتقدم، وتقويمًا مصغرًا جديدًا، وعرضًا موحدًا لجميع حساباتك، وتجربة إشعارات موثوقة، ومجموعة من التغييرات الأخرى

بسعر لقطة .. كيفية شراء هاتف ذكي بمواصفات احترافية

يُعد الاستثمار في شراء هاتف ذكي ، رائد خطوة مهمة للحصول على أعلى مستويات الأداء والتقنيات. ورغم ذلك، فإن دفع السعر الكامل وقت الإطلاق ليس الخيار الأذكى دائماً؛ إذ توجد أوقات واستراتيجيات تتيح لك اقتناء هاتف بخصومات كبرى وفرص توفير لا تعوض
لذا، إليك الوقت الذي يجب أن تفكري فيه في شراء هاتف ذكي رائد للحصول على أقصى قيمة مقابل أموالك وفقا لموقع gizmochina.

متانة وتصميم أنيق.. هونر تطلق جهاز لوحي رائد بهذه المواصفات 

تُشير التقارير إلى أن شركة شاومي تعمل على إطلاق سلسلة أجهزة لوحية رائدة تُدعى “شاومي باد 9”.

وتُرجّح التقارير الأولية أن تتضمن السلسلة طرازين، هما "باد 9" و"باد 9 برو". 

وفي تطور جديد، تمكّن المُسرّب كاسبر سكريبك من الوصول إلى شفرة نظام التشغيل "هايبر أو إس" وكشف بعض التفاصيل حول "باد 9".

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