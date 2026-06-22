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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تكشف عن جميع ميزات New Outlook القادمة

مستخدمو Outlook Classic
مستخدمو Outlook Classic
لمياء الياسين

لا تزال مايكروسوفت تأمل أن يبدأ مستخدمو Outlook Classic في استخدام Outlook الجديد على نظام Windows 11، وهي تختبر حاليًا عشر ميزات جديدة على الأقل.

 تشمل هذه الميزات دمج البريد المتقدم، وتقويمًا مصغرًا جديدًا، وعرضًا موحدًا لجميع حساباتك، وتجربة إشعارات موثوقة، ومجموعة من التغييرات الأخرى

لاحظ موقع Windows Latest في اختباراته أن برنامج Outlook الجديد يستغرق أكثر من 10 ثوانٍ لتحميل رسالة بريد إلكتروني من الإشعارات ، بينما يفتح Outlook Classic أو أي برنامج بريد إلكتروني آخر في أقل من 10 ثوانٍ. ورغم ذلك، يبقى بطء فتح الإشعارات أفضل من عدم وجود إشعارات على الإطلاق
 

1. تحكم أكبر في برنامج Outlook الجديد 

أعلنت مايكروسوفت أن تحديث أكتوبر 2026 لبرنامج Outlook سيمنحك مزيدًا من التحكم في المجلدات.

على سبيل المثال، يمكنك الآن عرض عدد العناصر غير المقروءة في جزء المجلدات 

2. ميزة دمج البريد المتقدمة 

يحتوي برنامج Outlook الجديد على ميزة دمج المراسلات، لكنها بسيطة للغاية، وتتمثل وظيفتها في الغالب في إرسال نفس البريد الإلكتروني إلى عدة أشخاص

3. تجربة جديدة لمجلداتك المفضلة

تختبر مايكروسوفت تجربة جديدة لمجلداتك المفضلة حيث يمكنك التبديل بين المجلدات المختلفة دون فتح لوحة المجلدات بالكامل.

4.  أذونات مشاركة البريد الإلكتروني 

أكدت مايكروسوفت أن تحديث يوليو 2026 سيُتيح إمكانية تفويض أذونات المشاركة من خلال برنامج Outlook الجديد لنظامي التشغيل Windows 11 (وWindows 10). كما يُمكنك منح الوصول إلى صندوق البريد وإدارة الأذونات الممنوحة للمجلدات.

مستخدمو Outlook Classic نظام Windows 11 برنامج Outlook نظام التشغيل Windows 11 صناديق البريد الوارد رسائل البريد الإلكتروني حذف الرسائل البريد الإلكتروني

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