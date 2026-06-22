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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقدم غير مسبوق في أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال العام المالي 2025 -2026

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

وزير التعليم العالي يؤكد:

• دعم رواد الأعمال والمبتكرين ركيزة أساسية للتنمية المستدامة 

• إستراتيجية التعليم العالي تدعم المبتكرين لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم المستدام 

• صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعزز تحويل الأفكار المبتكرة إلى محركات للنمو الاقتصادي

أبرز الإنجازات:

• دعم 53 فريقًا بتمويل 100 مليون جنيه لإنشاء شركات ناشئة ضمن برنامج الاحتضان GEN Z

• تقديم 45 منحة دراسية ضمن برنامج GSS بالتعاون مع 9 جامعات 

• إطلاق الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E)

• إطلاق برنامج "مشروعك.. شركتك الناشئة" لدعم مشاريع التخرج الريادية 

• إطلاق النسخة الأولى من تحدي الابتكار الرقمي 2026 

• إطلاق أول مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات الذكية 2026

• 37 شركة ناشئة مسجلة و7 قيد التسجيل و7 مرشحة للتوسع دوليًا ضمن برنامج GEN Z

• إطلاق برنامج "ابدع… انطلق" لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة

• إطلاق 3 دورات من مبادرة "حماية" لتمكين المخترعين ورواد الأعمال من تسجيل الملكية الفكرية محليًا ودوليًا

• إطلاق برنامج "منتور أونلاين" للاستفادة من النماذج الناجحة وتقديم الإرشاد للشباب ورواد الأعمال 

• دعم أكثر من 100 فريق طلابي للمشاركة والمنافسة في المسابقات المحلية والدولية 

شهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال العام المالي 2025/2026 تقدمًا غير مسبوق في دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية، أبرزها ختام المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج iClub ، والدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال R2E، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية للصندوق لتعزيز التواصل مع المبتكرين وتيسير الخدمات المقدمة لهم.

كما قام الصندوق بتعزيز شراكاته الوطنية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، ومؤسسة مصر الخير، والمركز القومي للبحوث، ووزارة البيئة، وإطلاق المعسكر الافتراضي لريادة الأعمال، ودعم برنامج BEReady، فضلًا عن إبرام شراكة إستراتيجية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتنظيم معرض IRC Expo برعاية السيد رئيس الجمهورية.

كما عزز الصندوق نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنتاج عدد من البرامج المرئية والمسموعة، أبرزها «كاستينج جامعات» و"MIDTERM"، وإطلاق برنامج "ISF Ride" للتعريف بفرص تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ناشئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، كما أطلق برنامج «طالب إيه؟» عبر راديو إنرجي NRJ))، ونظم حلقات أسبوعية تفاعلية ضمن برنامج "Mentor Online" جمعت خبراء الصناعة والمستثمرين ومسؤولي الابتكار والجهات الحكومية لدعم الطلاب ورواد الأعمال.

وأطلق الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات لدعم الطلاب والابتكار، أبرزها برنامج المنح الدراسية GSS بالتعاون مع 9 جامعات مصرية، والذي يقدم 45 منحة جديدة سنويا بإجمالي 180 منحة سنوية للسنوات الأربع منذ انطلاقه، إلى جانب برنامج "مشروعك... شركتك الناشئة" لدعم مشروعات التخرج الريادية، كما نفذ البرنامج التدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات المصرية بمشاركة 400 متدرب من 80 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًا، ودعم 44 فريقًا يمثلون 37 كلية و27 جامعة في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة 2025، فضلًا عن إطلاق النسخة الأولى من تحدي الابتكار الرقمي 2026، وإطلاق مسابقة SensorX Challenge 2026  كأول مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات الذكية لطلاب الجامعات والمعاهد.

كما ساهم الصندوق في دعم الطلبة المبتكرين في تمثيل مصر في أكبر المسابقات العالمية، حيث دعم الصندوق مشاركة الفرق المصرية من جامعات العاصمة والمنوفية والقاهرة في مسابقة Shell Eco-Marathon 2026 بقطر، وحقق فريق Menoufia Racing Team من جامعة المنوفية المركز الثاني عالميًا في فئة التليميتري بابتكار منظومة قياس ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليصبح الفريق العربي الوحيد المتوج في فئة رئيسية، كما حقق فريق جامعة القاهرة وجامعة العاصمة المركزين الرابع والسادس. 

وأطلق الصندوق مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين) لتمكين الباحثين من تحويل مخرجاتهم العلمية إلى حلول وشركات ناشئة، حيث تم تدريب 200 فريق، وتأهل 71 فريقًا للتصفية الإقليمية، تلاها تأهل 23 فريقًا للمعسكر التدريبي، كما نفذ الصندوق برنامج الاحتضان GEN Z 2024 لدعم الأفكار الابتكارية لطلاب الجامعات، بدعم يصل إلى 100 مليون جنيه، شمل 53 فريقًا، مع تنفيذ 3 ورش عمل متخصصة، و44 عقد احتضان؛ مما أسفر عن 37 شركة مسجلة، و7 شركات تحت التسجيل، و7 شركات مرشحة للتوسع دوليًا.

كما أطلق الصندوق برنامج "ابدع… انطلق" لدعم المبتكرين ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة، ونظم الصندوق عددًا من الأنشطة وورش العمل الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، من بينها ورشة برنامج R2E  بمشاركة 100 باحث من 42 جامعة ومركزًا بحثيًا، وورشة أولمبياد الشركات الناشئة بمشاركة 23 فريقًا، إلى جانب فعاليات وجلسات تدريبية متخصصة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين في مجالات تأسيس الشركات الناشئة، والتفكير التصميمي، وإدارة المشروعات، والذكاء الاصطناعي، وشارك الصندوق كشريك إستراتيجي في قمة الأقصر للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كما أسهم في تنظيم منتدى الابتكار الجامعي 2026  بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، 

ومن جانبه أكد د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين؛ إيمانًا منها بدورهم المهم في بناء مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتميز؛ مما يسهم في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم المستمر.

وثمن الوزير الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب النابغين، والباحثين، والمبتكرين، من خلال تمويل أفكارهم وتطويرها؛ بما يسهم في تحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن الصندوق يسهم أيضًا في خلق فرص تسويقية للأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للنابغين من الطلاب للدراسة في الجامعات المصرية المتميزة.

ومن جانبه، أكد د. تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق يواصل جهوده لتمكين الشركات الناشئة والتكنولوجية وتعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية وتحويلها إلى مشروعات واعدة قادرة على النمو والمنافسة، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ ثلاث دورات من مبادرة "حماية" الوطنية لدعم تسجيل حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن المسابقات والمبادرات التي يطلقها الصندوق تمثل حاضنة لاكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال ورعاية أفكارهم، وتوفير الدعم اللازم لتحويلها إلى شركات ناشئة تسهم في تعزيز منظومة الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وصرح د.عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ واصل خلال العام المالي 2025/2026 تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال عبر برامج ومبادرات نوعية استهدفت الطلاب والباحثين والشركات الناشئة، بما يدعم تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى مشروعات مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك في إطار الدور الذي يضطلع به الصندوق منذ إنشائه عام 2019 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لرعاية المبتكرين والموهوبين.

صندوق رعاية المبتكرين التعليم العالي وزارة التعليم العالي

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