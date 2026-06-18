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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في فعاليات معرض Viva Technology 2026 بفرنسا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات معرض Viva Technology 2026، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي استهدفت تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والحوسبة الكمية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيات الناشئة.

واستهل الوزير مشاركته بلقاء مع مسؤولي مبادرة La French Tech، حيث اطلع الوزير على التجربة الفرنسية في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في إطار رؤية فرنسا 2030، وآليات تطوير البيئات الداعمة للشركات الناشئة ومناطق التكنولوجيا (Tech Parks)، وبرامج التمويل والنمو والتوسع للمشروعات الابتكارية. كما ناقش قنصوة مع الجانب الفرنسي فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا.

كما عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين العاملين في السوق المصرية، الذين أشادوا بالتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في مصر، وما توفره من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة.

وخلال جولته بالمعرض، اطلع الوزير على عدد من التقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتفاعل بين الإنسان والآلة، وحرص على متابعة تطبيقات مبتكرة تعتمد على تحليل الإشارات العصبية والاستشعار الذكي والتفاعل الآني مع الأنظمة الروبوتية، إلى جانب استعراض عدد من الحلول الرقمية الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، والتي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص والعلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.

كما أجرى د. عبد العزيز قنصوة سلسلة من اللقاءات مع قيادات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية، وفي مقدمتها جامعة باريس-ساكلاي، حيث اطلع الوزير على سبل توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات التي تربط الجامعات بالقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات اقتصادية وتنموية.

وشهدت الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس-ساكلاي وشركاء صناعيين دوليين، بهدف دعم التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب والباحثين، وتطوير المشروعات المشتركة التي تربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة برئيس جامعة فرساي سان-كونتان، حيث تناولت المباحثات فرص تطوير التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم منظومة الشركات الناشئة، حرص وزير التعليم العالي على لقاء عدد من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة المصرية المشاركة في المعرض، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا العميقة (Deep Tech)، حيث استمع إلى عروض حول تجاربها وخططها للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال وربطها بالجامعات ومراكز البحث العلمي.

كما اطلع الدكتور قنصوة على عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجالات تحلية المياه والتقنيات البيئية المتقدمة، والحوسبة الكمية، وتقنيات التنقل الذكي والتنقل الجوي المستدام، بالإضافة إلى حلول مبتكرة في مجالات التكنولوجيا القابلة للارتداء والتطبيقات الصناعية المتقدمة.

وأكد الوزير أن المشاركة في معرض Viva Technology تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في دعم الشركات الناشئة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

واختتم الدكتور عبدالعزيز قنصوة زيارته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المصري الفرنسي في المجالات ذات الأولوية المستقبلية، ودعم التكامل بين التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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