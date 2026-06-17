وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بعدد من الجامعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

• الدكتور طارق محمد علي عبدالرحمن، عميدًا لكلية التجارة، جامعة سوهاج.

• الدكتورة يمنى محمد صفوت محمد سالم، عميدًا لكلية الألسن، جامعة عين شمس.

• الدكتور محمد معتز محمود خميس عبدالرازق، عميدًا لكلية طب الأسنان، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور محمد عصام فايز عوض خليل حجر، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة هبة محمود سعد عبدالنبي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة العاصمة.

• الدكتورة هناء شبيب عبدالمقصود محمد، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة قناة السويس.