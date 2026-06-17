ما تفاصيل أول مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات الذكية؟ مستشار وزير التعليم العالي يوضح

كشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، تفاصيل إطلاق أول مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات الذكية داخل الجامعات المصرية، قائلا إن البداية جاءت بتوجيه من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، بعقد لقاءات مباشرة مع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف: “كانت هذه اللقاءات بمثابة الشرارة الأولى، حيث اكتشفنا حجم الإبداع والابتكار لدى شبابنا، فضلًا عن وجود نماذج أولية ومشروعات قابلة للتطوير والتحول إلى منتجات حقيقية وشركات ناشئة مستقبلًا”.

وأوضح همام، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال جلسة مميزة مع الطلاب، استمع الوزير إلى العديد من المقترحات والأفكار المبتكرة، وتم التعامل معها بجدية كاملة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير أنشطة وبرامج تلبي احتياجات الشباب وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.

وذكر أنه جاءت فكرة المسابقة لتشجيع تصميم وتطوير المستشعرات الذكية القادرة على تقديم حلول مبتكرة لمشكلات واقعية في مجالات متعددة، مثل النقل والمواصلات، والبنية التحتية، والإنشاءات، والزراعة الذكية، والصحة، والاستدامة البيئية، والروبوتات، والأجهزة الذكية.

وأكد أن معايير التقييم، فتعتمد على عدة محاور أساسية، من بينها جودة عرض الفكرة، وقابليتها للتطبيق التجاري، وكفاءة النموذج الأولي، ومدى قدرة الحل المقترح على معالجة المشكلة المستهدفة، بالإضافة إلى حجم الأثر المتوقع على المجتمع.