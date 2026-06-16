تعليم الوادي الجديد تتابع جاهزية الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اجتماعا عبر «فيديو كونفرانس» ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية والأستاذ رمزى منسوب مدير عام الشؤون التنفيذية، وإدارة الحوكمة الداخلية بالمديرية، لمناقشة الأوضاع النهائية فى جميع الإدارات التعليمية والجاهزية لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة.

واطمأن على تجهيزات اللجان ومقرات الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير الامتحان بيسر وسهولة دون أي مشكلات.

ولفت إلى تشكيل غرفة العمليات والتواصل اللحظى والمستمر مع الإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة، للاطمئنان على تجهيز كافة اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة مع توافر مبردات المياه والتهوية المناسبة وكافة سبل الراحة والخدمات اللازمة لآداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل أي معوقات أو مشكلات طارئة.

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