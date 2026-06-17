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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلانها رسمياً للطلاب بعد اعتمادها من محافظ القاهرة 

وقالت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة على فيس بوك : ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة ، جاري تحميلها الآن على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 

رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة 

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة بمجرد اعتمادها من محافظ القاهرة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة ، من خلال خدمة المحادثة الآلية وخدمات 0900 بعد دفع الرسوم المطلوبة ، أو من خلال إدخال رقم الجلوس على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 

وإلى جانب إتاحة النتيجة إلكترونيا على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة ، سيتاح للطلاب امكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة بمقرات المدارس بعد تعليقها في أماكن ظاهرة بالمدارس لإتاحتها مجانيا للطلاب وأولياء أمورهم تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي .. خطوات الحصول على النتيجة

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