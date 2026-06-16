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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. تستعد مديريات التربية والتعليم لإعلانها قريباً بشكل رسمي لجميع الطلاب 

حيث تنتظر مديريات التربية والتعليم ، إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على كل محافظ في محافظته 

وبعد عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على المحافظ يقوم المحافظ بإعتمادها رسميا ، تمهيداً لإعلان ظهورها رسميا للطلاب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ، يتم تفعيله على موقع مديرية التربية والتعليم في كل محافظة ، بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 من كل محافظ في محافظته 

ويتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026  ، في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرة ، كما تتاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في المدارس بعد ساعات قليلة من ظهورها إلكترونياً 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ، يمكن الوصول له من خلال الضغط على الروابط التالية فور إعتماد النتيجة في كل محافظة في مصر :

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

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