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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاقها الأحد .. ننشر ملامح خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أبرز ملامح خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 ضد محاولات الغش والتسريب

إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية يمكن محاولة استخدامها في الغش الإلكتروني

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن  القضاء على محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يتطلب يقظة كاملة من جميع القائمين على العملية الامتحانية، وتطبيق إجراءات حاسمة دون أي استثناءات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تكثيف أعمال المتابعة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 لضمان انضباط العملية الامتحانية.

 تخصيص باب مستقل لكل لجنة للدخول والخروج

وفي إطار تنظيم حركة دخول الطلاب المجمعات الإمتحانية والتي تتضمن مجموعة من المدارس تضم أكثر من لجنة امتحانية، شدد الوزير على تخصيص باب مستقل لكل لجنة للدخول والخروج، بما يسهم في تيسير دخول الطلاب وتسهيل إجراءات التفتيش.

تفعيل كاميرات المراقبة

 ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بالتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، مع التشديد في التعامل مع وسائل الغش المختلفة


 

تفريغ اللجان فور انتهاء الامتحان وعدم السماح ببقاء أي طالب 

ووجه الوزير كذلك بأهمية تفريغ اللجان فور انتهاء الامتحان وعدم السماح ببقاء أي طالب داخل مقر اللجنة أو في ساحاتها، مشيرًا إلى أن العناصر المكلفة بتنظيم دخول الطلاب ستتولى كذلك تنظيم عملية الانصراف حتى خروج جميع الطلاب من محيط اللجنة.

تشديد إجراءات التأمين على مراكز توزيع الأسئلة

وفيما يتعلق بتأمين أعمال الامتحانات، أكد الوزير على تشديد إجراءات التأمين على مراكز توزيع الأسئلة وخلال عملية نقلها إلى اللجان، بما يضمن الحفاظ على تأمين الامتحانات بشكل كامل.

 عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026  يبلغ نحو 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات، مشدداً على أن مسؤولية انضباط اللجان تقع على عاتق مديري المديريات التعليمية، من خلال مراجعة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الامتحانية داخل كل محافظة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش قبل دخول اللجان الامتحانية.

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